Боль в пяте: врачи назвали самые распространенные причины и объяснили, когда нужно обращаться к врачу

Пятки / © Credits

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Боль в пятке после долгой прогулки или рабочего дня часто списывают на усталость или неудобную обувь. Однако если неприятные ощущения регулярно повторяются, особенно утром во время первых шагов, это может являться признаком проблем с тканями стопы, ахилловым сухожилием или другими структурами.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Специалисты отмечают, что причины боли в пятке могут быть разными — от чрезмерной нагрузки и воспаления до травм. Важное значение имеет то, где болит и в какой момент появляется дискомфорт.

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Почему болит нижняя часть пятки

Если боль ощущается преимущественно снизу пятки, причиной может быть проблема с подошвенной фасцией — плотной соединительнотканной структурой, которая проходит от пяточной кости к пальцам и поддерживает свод стопы.

Одним из характерных симптомов такого состояния является боль во время первых шагов после пробуждения. Человеку может быть сложно сразу нормально встать на ногу, но после нескольких минут ходьбы неприятные ощущения слабеют.

В то же время после длительной прогулки, бега или многочасового стояния боли могут снова усилиться.

Проблема может возникнуть после резкого увеличения физической активности, длительного стояния или ходьбы по жесткой поверхности. Влиять могут и особенности строения стопы.

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Если болит пятка сзади

Боль в задней части пятки может быть связана с ахилловым сухожилием, которое соединяет икроножные мышцы с пяточной костью.

Обычно дискомфорт в этом случае постепенно усиливается после нагрузок. Сначала он может возникать только после длительного бега или интенсивных тренировок, а затем начать мешать даже во время обычной ходьбы.

Особенно рискуют люди, которые внезапно увеличили интенсивность тренировок или вернулись в спорт после длительного перерыва.

Причиной боли в задней части пятки также может быть воспаление околосуставной сумки — небольшой структуры, уменьшающей трение между тканями. В таком случае может появиться отек, покраснение и повышенная чувствительность, а давление обуви становится особенно неприятным.

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Всегда ли виновата «пятковая шпора»

Нет. Наличие костного нароста на пяточной кости, который называют пяточной шпорой, еще не означает, что именно он вызывает боль.

Шпора может быть даже у людей, не имеющих никаких симптомов. В то же время боль, связанная с подошвенной фасцией, может возникать и без такого костного образования.

Поэтому лечение не обязательно предполагает удаление шпоры. Во многих случаях начинают с уменьшения нагрузки, подбора удобной обуви или стельок и лечебной физкультуры.

При легкой боли, возникшей без травмы, следует временно уменьшить активность, усиливающую симптомы. Также может помочь удобная обувь с хорошей поддержкой и амортизацией. В некоторых случаях рекомендуют кратковременное охлаждение болезненного участка и специальные упражнения на растяжение стопы и икроножных мышц.

Когда с болью в пятке нужно к врачу

Обратиться к врачу следует, если боль усиливается, регулярно возвращается или не проходит после двух недель щадящего режима.

Не стоит откладывать обследование, если из-за боли становится сложно ходить, работать или выполнять привычные дела. Отдельного внимания требуют онемение, покалывание или снижение чувствительности стопы.

После травмы сильная боль, значительный отек, деформация стопы или невозможность нормально наступить на ногу нуждаются в скорейшей медицинской помощи.

Особенно насторожиться стоит, если во время травмы человек почувствовал или услышал характерный хлопок, а после этого не может нормально отталкиваться стопой или становиться на цыпочках. В такой ситуации необходимо исключить серьезное повреждение ахиллова сухожилия.

Специалисты отмечают: по самому месту боли не всегда можно точно определить его причину. Во время консультации важно рассказать врачу, когда именно появилась боль, которая усугубляет или ослабляет, была ли перед этим травма и изменилась ли в последнее время физическая нагрузка.

Ранее мы писали, что одна нога, которая внезапно стала теплее другой, особенно вместе с отеком, болью или изменением цвета кожи, может быть одним из симптомов тромбоза глубоких вен. Среди других возможных признаков — боль или судороги в икры, чувствительность и дискомфорт, усиливающийся при ходьбе или стоянии. В то же время, именно ощущение тепла не означает, что обязательно образовался тромб, ведь установить причину можно только после медицинского обследования. Риск тромбоза возрастает после длительного пребывания без движения, в частности во время длительных поездок, а также после операций или травм и других состояний. Внезапная одышка, боль в груди, головокружение, обморок или кашель с кровью нуждаются в неотложной медицинской помощи.

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