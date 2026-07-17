После купания болит ухо: врач объяснила, когда это может быть опасно

Боль в ухе / © Freepik

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После купания в море, реке, озере или бассейне многие люди летом начинают жаловаться на боль в ухе. В быту это состояние часто называют «ухом пловца», однако врачи объясняют: это не отдельное заболевание, а одна из форм наружного отита. При этом воспаление наружного слухового прохода далеко не всегда возникает из-за попадания воды.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Отоларинголог и фониатр Центра уха, носа и горла «Prima Medica» Валерия Гольперт объясняет, что наружный отит — это медицинский диагноз, означающий воспаление наружного слухового прохода независимо от причины. В свою очередь, термин «ухо пловца» обычно используют в тех случаях, когда воспаление развивается после контакта с водой — после купания в водоемах, бассейне или даже из-за частого принятия душа.

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В то же время вода — далеко не единственная причина развития заболевания. По словам врача, наружный отит могут спровоцировать микротравмы слухового прохода, например, после использования ватных палочек, экзема и другие кожные заболевания, аллергические реакции, бактериальные или грибковые инфекции, а также раздражение от слуховых аппаратов или берушей.

Какие симптомы указывают на наружный отит

Независимо от того, что стало причиной воспаления, симптомы заболевания, как правило, одинаковы. Чаще всего человек испытывает боль в ухе, которая усиливается при жевании или при прикосновении.

Одним из наиболее характерных симптомов врач называет резкую боль при потягивании за ушную раковину или при нажатии на хрящ перед входом в слуховой проход.

Также могут появляться зуд, ощущение заложенности из-за отека, временное ухудшение слуха, а также выделения из уха — прозрачные, желтоватые или гнойные. В некоторых случаях наблюдаются покраснение слухового прохода, отек тканей вокруг уха и повышение температуры тела.

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Может ли воспаление пройти само по себе?

Легкие формы наружного отита иногда действительно могут пройти без лечения, если устранить фактор, вызвавший раздражение, например, удалить воду из слухового прохода или прекратить контакт с раздражителем.

Однако если к воспалительному процессу уже присоединилась бактериальная инфекция, самопроизвольное выздоровление наблюдается редко.

Без лечения боль нередко усиливается, отек увеличивается, могут появиться выделения из уха, а выздоровление затягивается. В единичных случаях инфекция может распространиться дальше.

Именно поэтому необходимо обратиться к отоларингологу, если боль не проходит или усиливается, появились гнойные выделения, ухудшился слух, возникла лихорадка или отек вокруг уха. Особенно внимательными следует быть людям с сахарным диабетом и ослабленным иммунитетом, ведь у них заболевание может протекать значительно тяжелее.

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Как лечат «ухо пловца»

По словам врача, в первую очередь специалист осматривает и, при необходимости, очищает слуховой проход. После этого пациенту обычно назначают противовоспалительные ушные капли.

Если из-за сильного отека или обильных выделений лекарство не может проникнуть в очаг воспаления, врач может провести повторную очистку, чтобы восстановить проходимость слухового прохода.

При необходимости пациенту также могут назначить антибиотики для перорального приема, а для облегчения симптомов — обезболивающие и противовоспалительные препараты. Важно также устранить причину, вызвавшую развитие воспаления.

В большинстве случаев при правильном лечении симптомы исчезают уже через несколько дней. До полного выздоровления врачи рекомендуют не мочить ухо и не вставлять в слуховой проход никаких посторонних предметов, чтобы не усугубить течение болезни.

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