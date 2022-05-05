Более 40 дней ада: акушерка из Чернигова помогла родиться 136 малышам во время боевых действий

Более 40 дней ада: акушерка из Чернигова помогла родиться 136 малышам во время боевых действий

Сегодня – Международный день акушерки. Поздравляем медиков!

А еще сегодня в Украине идет война. И, к сожалению, дети появляются в условиях смертельной опасности. Новая жизнь появляется там, где кафиры сеют смерть, появляется, несмотря ни на что.

Эта история стала одной из многих в серии о храбрости украинских медиков, их отчаянности и героизме во время войны.

Наша героиня — старшая акушерка КНП "Родильный дом" Черниговского городского совета Вера Целик. Она смогла позаботиться о новорожденных в одном из городов, переживших ад, сообщили в Минздраве.

С первого дня войны и в течение 46 дней ужаса, выстрелов, отсутствия коммуникаций акушерка организовала работу родильного отделения больницы в бомбоубежище, принимала роды (во время боевых действий в бомбоубежище) и поддерживала рожениц.

Все время медик жила в медучреждении.

За это время в городе, где была посеяна смерть, в родильном родилось 136 детей, в том числе двое двойных и три тройни.

Кроме того, 22 ребенка с малым весом во время войны выходили в специальных боксах, где поддерживается жизнедеятельность младенца.

Из-за постоянных обстрелов и взрывов в городе не было света, но работали генераторы.

Вера — одна из тысяч лиц смелости украинцев во время войны, усталая, но мужественная и непокорная.

Напомним, в результате артиллерийских обстрелов Чернигова, что армия РФ в очередной раз совершила 13 марта, в помещение городской больницы №3 попал вражеский снаряд. Он полностью разрушил рентгенологическое отделение.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.