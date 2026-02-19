Более чем в 10 раз больше, чем в лимоне: какие продукты лидируют по витамину С

Лимоны / © unsplash.com

Реклама

Лимон традиционно считают главным источником витамина С. В одном очищенном плоде — около 31 мг, что составляет примерно 34% суточной нормы. В то же время есть продукты, которые содержат этого питательного вещества значительно больше.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Витамин С нужен организму для поддержания иммунной системы, здоровья кожи, заживления ран и защиты клеток от оксидативного стресса. Поэтому регулярное поступление этого соединения с пищей имеет значение.

Реклама

Вот семь продуктов, в которых витамина С больше, чем в лимоне.

Гуава — 376 мг (1 стакан)

Этот тропический фрукт обеспечивает более 400% суточной нормы. Кроме высокого содержания витамина С, гуава содержит устойчивые крахмалы, которые поддерживают полезную микрофлору кишечника. Исследования также связывают ее потребление с регуляцией артериального давления и уменьшением воспаления.

Киви — 134 мг (1 стакан)

Чашка киви покрывает почти 150% рекомендуемой нормы. В исследованиях с участием людей с низким уровнем витамина С ежедневное потребление двух киви ассоциировалось с уменьшением усталости и улучшением самочувствия. Киви также содержит клетчатку и ферменты, поддерживающие пищеварение.

Манго — 60 мг (1 стакан)

Одна порция манго обеспечивает более 100% суточной потребности в витамине С. Кроме того, фрукт содержит бета-каротин и другие антиоксиданты, которые поддерживают здоровье глаз. Красные сорта считаются более насыщенными по антиоксидантному составу.

Реклама

Папайя — 88 мг (1 стакан)

Чашка папайи дает около 100% суточной нормы. Фрукт также богат витаминами Е и группы В, магнием и калием. Антиоксидантные свойства папайи связывают с поддержкой сердечно-сосудистой системы и регуляцией уровня сахара и холестерина в крови.

Брюссельская капуста — 75 мг (1 стакан)

Несмотря на то что это овощ, а не фрукт, одна порция содержит около 83% суточной нормы. Как представитель крестоцветных, брюссельская капуста содержит фолат и антиоксиданты, которые могут снижать воспаление и защищать клетки.

Апельсины — 96 мг (1 стакан)

Стакан свежих апельсинов обеспечивает более 100% суточной нормы витамина С. Помимо поддержки иммунитета, они способствуют гидратации благодаря высокому содержанию воды.

Брокколи — 81 мг (1 стакан)

Чашка сырой брокколи покрывает около 90% суточной потребности. Овощ относится к крестоцветным и содержит соединения, которые ассоциируют с поддержанием здоровья сердца и снижением риска некоторых видов онкологических заболеваний.

Реклама

Специалисты отмечают: витамин С чувствителен к нагреванию, поэтому его количество в продуктах может уменьшаться во время приготовления и длительного хранения. Большинство источников этого вещества следует употреблять свежими или минимально обработанными.

В случае подозрения на дефицит можно рассмотреть добавки, однако перед их приемом следует проконсультироваться с врачом, поскольку витамин С может взаимодействовать с определенными препаратами.

Напомним, кофе может влиять не только на бодрость, но и на процесс старения. Участники исследования, которые пили 3-4 чашки ежедневно, имели более молодой биологический возраст.