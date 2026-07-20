Тест выявляет структурный белок / © iStock

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Анализ крови, измеряющий уровень одного белка, может позволить предположить риск развития когнитивного снижения, связанного с болезнью Альцгеймера.

Об этом идет речь в новых исследованиях, передает earth.com.

Ученые добавили, что сам по себе этот биомаркер не может полностью предвидеть будущий риск для конкретного лица, ведь возраст, генетика, функция почек, ожирение, расовое и этническое происхождение могут влиять на уровень биомаркеров и риск деменции.

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По их словам, для уточнения долгосрочных оценок риска нужны разные группы участников исследований и более длительные периоды наблюдения.

До этого времени наиболее ранним методом диагностики считалась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), фиксирующая накопление амилоида в мозге за 10-20 лет до начала когнитивных нарушений. Однако новое исследование доказывает: изменения уровня pTau217 в крови становятся заметными еще через несколько лет.

Ранее эксперты назвать три скрытых признака деменции, которые часто игнорируют. Больше об этом читайте в новости.

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