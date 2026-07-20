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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

Болезнь Альцгеймера можно предположить за десятилетие до симптомов — новый способ

Исследователи представили результаты длительного наблюдения, которые могут коренным образом изменить подход к диагностике болезни Альцгеймера.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тест выявляет структурный белок

Тест выявляет структурный белок / © iStock

Анализ крови, измеряющий уровень одного белка, может позволить предположить риск развития когнитивного снижения, связанного с болезнью Альцгеймера.

Об этом идет речь в новых исследованиях, передает earth.com.

Ученые добавили, что сам по себе этот биомаркер не может полностью предвидеть будущий риск для конкретного лица, ведь возраст, генетика, функция почек, ожирение, расовое и этническое происхождение могут влиять на уровень биомаркеров и риск деменции.

По их словам, для уточнения долгосрочных оценок риска нужны разные группы участников исследований и более длительные периоды наблюдения.

До этого времени наиболее ранним методом диагностики считалась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), фиксирующая накопление амилоида в мозге за 10-20 лет до начала когнитивных нарушений. Однако новое исследование доказывает: изменения уровня pTau217 в крови становятся заметными еще через несколько лет.

Ранее эксперты назвать три скрытых признака деменции, которые часто игнорируют. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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