Болезнь грязных рук: как уберечься от ротавируса в условиях войны

Источник ротавирусов – больной человек.
Ротавирусная инфекция – одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. В основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель. Ротавирус является наиболее распространенной причиной диареи у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Заболеть могут и взрослые. У них заболевание обычно протекает в легкой форме с менее выраженными симптомами. К тому же это заболевание может носить эпидемический характер.
Инкубационный период длится до 5 суток (в среднем — 2-3 суток).
Ротавирус приводит к острому воспалению в желудке и кишечнику, что может стать причиной боли и урчания в животе, сильной диареи с водянисто-пенистым стулом ярко-желтого цвета, рвоты, лихорадки, а также обезвоживания у младенцев, маленьких детей и реже у взрослых.
Источник ротавирусов – больной человек. Передача происходит контактно-бытовым путем — при контакте с поверхностями или предметами, которые могли быть загрязнены фекалиями, как игрушки, мебель, одежда, пол или при употреблении в пищу инфицированных продуктов питания.
Хотя фекально-оральный путь передачи наиболее распространен, инфицироваться ротавирусом можно также при любом контакте с жидкостями организма больного человека, например, во время чихания или контакта с дверными ручками или игрушками, которых касался больной.
В фекалиях больного ротавирус сохраняется до появления симптомов и до 10 дней после их исчезновения, а на поверхностях и предметах – несколько недель.
Симптомы заболевания: резкое повышение температуры тела, тошнота, боль и урчание в животе, рвота, сильный понос, водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета. Диарея может длиться от 5 до 7 дней.
Также заболевание может проявляться как ОРВИ: насморк, покраснение в горле, боль при глотании, несмотря на то, что это исключительно кишечная инфекция и не имеет никакого отношения к вирусам респираторной группы. У ребенка, контактировавшего с ротавирусом, симптомы могут проявиться уже через 2 дня.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка:
- чрезмерная сонливость или слишком продолжительный сон;
- частая рвота;
- меньшее желание пить жидкость;
- кал черного цвета или в нем есть кровь или навоз;
- любое повышение температуры тела у ребенка моложе 6 месяцев;
- высокая температура тела более 24 часов у ребенка старше 6 месяцев.
Из-за рвоты и диареи вашему ребенку может не хотелось есть или пить. Это может привести к обезвоживанию, а это опасно для жизни.
Симптомы обезвоживания:
- беспокойство;
- плач без слез;
- небольшое мочеиспускание или сухие подгузники;
- головокружение;
- сухость во рту и горле;
- сильная сонливость;
- бледная кожа;
- запавшие глаза.
Взрослые часто имеют схожие симптомы, но они обычно менее выражены.
Лечение ротавирусной инфекции
Лечение острой ротавирусной инфекции является неспецифическим и предполагает прежде всего борьбу с обезвоживанием. Чтобы избежать обезвоживания организма, больным рекомендуется пить воду, а лучше солевые растворы небольшими порциями не более 50 мл каждые полчаса.
Если у больных пониженный аппетит, то не стоит насильно заставлять их есть.
Еду необходимо употреблять небольшими порциями, чтобы не спровоцировать приступ рвоты. Нельзя употреблять в пищу молочные продукты, поскольку они восприимчивы для распространения болезнетворных бактерий. Избегайте сладкой или жирной пищи, а также сладких соков, поскольку они могут усилить диарею.
Профилактика ротавирусной инфекции
Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. Вакцина защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания.
Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно две или три дозы, согласно инструкции зарегистрированных в Украине вакцин.
Вакцину для профилактики ротавирусной инфекции выпускают в форме суспензии перорального применения. Особых оговорок для прививки от ротавирусной инфекции нет. Вакцину против этой инфекции можно сочетать с другими вакцинами, включенными в Календарь прививок.
В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным. То есть вакцинироваться можно за свой счет.
Вакцинироваться следует в возрасте от 6 до 32 недель от рождения. Первую дозировку любой вакцины следует ввести до того, как ребенку исполнится 15 недель. Все дозы ротавирусной вакцины дети должны получить до 8 месяцев.
Вакцины для детей постарше и взрослых нет. Именно поэтому прививки рекомендуют сделать вакцину в раннем возрасте.
Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены (мытье рук после посещения туалета и общественных мест, перед едой), а также правил обработки пищи и воды.
Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, а во время эпидемического периода рекомендуется обдавать их кипятком. Для питья и приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду. Особое внимание нужно уделять качеству молочной продукции: нельзя употреблять продукты сомнительного происхождения и с истекшим сроком годности.
Если ротавирусную инфекцию уже обнаружили, то ухаживающие за больными должны после мытья рук дополнительно обрабатывать их антисептиком.
Загрязненные игрушки и поверхности следует мыть с моющим средством, а обработка 70% раствором этилового спирта инактивирует ротавирус и предупреждает его последующую передачу.