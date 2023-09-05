Болезнь, которая всегда имеет тяжелое течение: в Минздраве сообщили о возможной вспышке инфекции

В Украине существует угроза вспышки кори.

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, из-за войны РФ против Украины не все дети получили прививки вовремя, что и стало основанием говорить о потенциальной угрозе вспышки кори.

"Для предупреждения периодичности крупных вспышек необходимо по меньшей мере 95% привитого населения от года в год, тогда как за несколько лет до последней вспышки в Украине и Европе – только 91% детей вакцинировали в возрасте одного года. Только за 12 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировали около 55 тысяч случаев заболевания и 16 смертей в результате этой болезни", – сообщает Кузин.

По словам Кузина, корь – не "типичная детская болезнь". Инфекцию тяжело переносят как у маленьких, так и взрослых.

Возможные осложнения от кори, в частности, пневмония, воспаление мозга, могут привести к инвалидности и даже летальным исходам.

"Одним из отдаленных последствий заболевания это склерозирующий паненцефалит, который развивается в среднем через 5-10 лет после перенесенной кори. К сожалению, эта болезнь, хотя и является редким осложнением кори, но всегда имеет смертельный исход. Вирус кори также влияет и на иммунную систему — подавляет иммунитет человека на несколько месяцев или даже лет, вызывая "иммунную амнезию". В результате человек становится более уязвимым к другим инфекциям", — уточнил он.

Лекарств против кори не существует, подчеркнул замминистра. Защитить ребенка можно только путем своевременной вакцинации. Кузин отметил, что корь легко передается от человека к человеку и очень заразна.

Напомним, в Украине используют комбинированную вакцину для профилактики сразу от трех болезней: кори, эпидемического паротита и краснухи. Если взрослые не были привиты от кори в младенчестве, им нужно вакцинироваться до 35 лет.

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