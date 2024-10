Болезнь вампиров: женщина может умереть, если будет есть чеснок (фото)

Мама с редким заболеванием, известным как "болезнь вампиров", может умереть, если съест чеснок.

В августе в 2023 году у Феникс Найтингейл диагностировали острую интермитирующую порфирию. У 32-летней женщины может случиться потенциально "смертельный приступ", если она съест слишком много серы. Во время приступа она может страдать сильной болью, мигренью, запорами и рвотой в течение трех дней подряд. Ее иммунная система разрушается, она может прекратить дышать, а ее организм впадает в шок. Употребление чеснока может быть смертельным для Феникс, поскольку в нем очень много серы.

Порфирии – это группа редких расстройств, которые возникают, когда в организме начинаются проблемы с выработкой химических веществ, называемых порфиринами. Симптомы содержат чувствительность к солнечному свету, усталость, бледность кожи и отвращение к чесноку, которые также ассоциируются с вампирами. Считается, что граф Дракула страдал этой болезнью и что миф о вампирах происходит от этого расстройства.

"Люди называют это болезнью вампиров", — рассказала Феникс из Роббинсдейла вблизи Миннеаполиса, штат Миннесота, США. "Это было у графа Дракулы. Это происходит от легенды о том, что они должны избегать чеснока, держаться подальше от солнца, выглядят бледными и у них выпадают зубы. Неврологические побочные эффекты могут заставить людей полагать, что люди с этим заболеванием были монстрами или одержимыми. В чесноке слишком много серы, а у меня аллергия на серу. Я вообще избегаю серы. Употребление чеснока в больших количествах или в течение длительного периода может быть смертельным. Я не ела чеснок с тех пор, как мне поставили диагноз. Я никогда не могла есть чесночный хлеб. Это может привести к приступу. Приступы случаются, когда организм получает токсическую нагрузку, достаточно большую для того, чтобы выйти из строя. Для меня это чревато для жизни. Когда у меня приступ, мое тело хочет выйти из всего. За два дня меня тошнит 60 раз. Я могу перестать дышать, и это может привести к параличу. Я чуть не умерла. Различные продукты и вещи, которые я глотаю, могут привести к приступу. Иногда они могут накапливаться, если я употребляю небольшое количество пищи в течение нескольких дней. Симптомы могут начаться за одну-две недели до приступа, а могут появиться неоткуда".

Мама двоих детей говорит, что страдает симптомами еще с детства, но ей трудно было поставить диагноз, поскольку это состояние встречается очень редко.

Феникс сказала: "У меня был один приступ, когда я не обратилась в больницу, и он длился 40 часов. Это была непрерывная рвота, обморок, крик и плач. Это была ужасная боль, которая не подвергалась никаким обезболивающим препаратам, отпускаемым по рецепту. .Я родила двоих детей, и это хуже, чем роды. Это агония".

Феникс говорит, что выход на ужин огорчает ее, поскольку она беспокоится о том, какие ингредиенты будут в ее блюде. Она сказала: "Когда я иду на ужин, если это не знакомое мне место, я смотрю на меню и плачу, потому что не знаю, что я могу съесть, и предпочитаю придерживаться своих безопасных продуктов. Я не могу есть красный виноград, кофе или сою, и мне вообще нельзя употреблять алкоголь".

Она делится своей историей, чтобы помочь повысить осведомленность об этом состоянии, поскольку Феникс ждала много лет, пока ей поставили диагноз: "Мне понадобился 31 год, чтобы поставить диагноз, и мне пришлось платить из собственного кармана и потратить годы на аналитику. Мне пришлось взять все в свои руки. Я очень внимательно отношусь к тому, что ввожу в свой организм. Я избегаю много пищи. Я придерживаюсь только той пищи, которая, как я знаю, безопасна. Я даже не могу принимать большинство лекарств. Это была огромная борьба для меня. Я столько пережила со своим здоровьем, поэтому очень хочу, чтобы мое здоровье было достаточно стабильным, чтобы однажды я могла помочь внести изменения в медицинскую систему для таинственных диагнозов и хронически больных пациентов. Должно быть больше людей, страдающих этим и которых называют безумными".

