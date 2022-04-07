Болезни никуда не исчезли: вакцинируйтесь по графику и помните о прививках от COVID-19

Болезни никуда не исчезли: вакцинируйтесь по графику и помните о прививках от COVID-19

Украинские медики не только спасают наших героев-защитников, но и продолжают ежедневно беспокоиться об украинцах.

Пока каждый нужен своей стране здоровым и вооруженным как моральными, так и физически. Позаботьтесь о себе, ведь болезни никуда не исчезли. Вакцинируйтесь по графику и помните о прививках от COVID-19, предупреждает Минздрав.

Если ваш населенный пункт имеет безопасный доступ к пунктам вакцинации — обратитесь туда, чтобы получить прививку.

Здесь вы найдете перечень пунктов, работающих в областях:

Волынская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Ровенская;

Одесская;

Хмельницкая;

Полтавская;

Черновицкая.

Если области, где вы находитесь, нет в перечне, уточнить график работы прививочных пунктов можно через горячую линию НСЗУ по номеру 16-77. По этому номеру можно узнать обновленную информацию о графике работы пунктов вакцинации.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.