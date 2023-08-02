Болит голова и нет таблеток: как избавиться от проблемы за 5 минут

Бывает, что мучает сильная головная боль, а таблеток под рукой нет. Не беспокойтесь. Его можно снять через пять минут с помощью некоторых проверенных методов.

Что делать, когда болит голова и нет таблеток? С этой проблемой можно справиться даже без медикаментов, если знать несколько эффективных приёмов.

Что облегчает головную боль: упражнения перед зеркалом

Встаньте перед зеркалом и сделайте несколько простых, но эффективных упражнений, направленных на расслабление мимических мышц. Быстро поднимайте брови – правую, левую, затем обе одновременно. Закройте глаза, скосите их в таком положении направо, а затем налево. Кончиками пальцев нажмите на брови, затем сдвиньте их к переносице. Помните, что после каждого упражнения нужно делать перерыв в несколько секунд, чтобы мышцы лица расслабились.

Точечный массаж

На висках найдите места, которые соответствуют болью при нажатии, а затем медленно их помассируйте. Эти зоны называют рефлексогенными. Когда вы их стимулируете, происходит расширение сосудов, улучшается кровообращение, в результате чего головная боль стихает или полностью проходит. Так же вы можете массировать переносицу. Это также помогает избавиться от боли.

Массаж глаз от головной боли

Если закрыть глаза, а затем помассировать их мягкими круговыми движениями сначала по часовой стрелке, а затем в обратном направлении, головная боль средней интенсивности пройдет уже через 5 минут.

Как избавиться от головной боли в домашних условиях: ванночки для ног

Можно попарить ноги в умеренно горячей воде. Этот маневр отвлекает от головных болей. Через некоторое время кровь устремится от головы к ногам, поэтому неприятные ощущения начнут утихать. Но! У этой процедуры есть противопоказания. Ее не рекомендуется проводить тем, у кого повышено АД.

Произведите разминку для шеи

Головную боль можно облегчить с помощью массажа шеи, особенно, если она вызвана остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Кроме массажа можно медленно выполнять несколько простых упражнений: попеременно наклоняйте голову к левому и правому плечу, закиньте голову назад, а затем прижмите подбородок к груди. Между упражнениями делайте перерывы.

Чем снять сильную головную боль: растирание

Приложите к ушным раковинам ладони, согрейте их, а затем слегка растирайте, пока не почувствуете тепло. Затем мягко потяните их вверх, вниз и в разные стороны.

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