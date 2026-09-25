Болит голова во время кашля: почему это происходит и как с этим бороться

Кашлевая головная боль — это внезапная и резкая боль / © Credits

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Головная боль во время кашля возникает из-за резкого повышения давления внутри грудной и брюшной полостей, передаваемого на сосуды и спинномозговую жидкость.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Различают два вида кашлевой головной боли.

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Первичная кашлевая головная боль — это внезапная, острая головная боль, которая возникает во время кашля, чихания или напряжения. Это специфический тип головной боли, которая возникает только во время этих действий и быстро проходит, как только вы перестаете.

Когда вы сильно кашляете, в вашем теле происходит несколько процессов, которые могут спровоцировать эту головную боль.

Кровяное давление временно повышается в вашей голове

Давление повышается в грудной клетке и животе

Кровеносные сосуды в вашем мозгу быстро расширяются

Давление спинномозговой жидкости повышается вокруг вашего мозга

Мышцы в вашей голове и шее внезапно напрягаются

Вторичная кашлевая боль указывает на другие проблемы, например, патологии структуры мозга (аномалии Арнольда-Киари), опухоли или проблемы с сосудами.

Как облегчить состояние

нужен отдых и покой

примите обезболивающее лекарство

пейте много воды

используйте антисептические спреи для горла. Это уменьшит раздражение

Ранее сообщалось, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.

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