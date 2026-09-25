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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
1 мин

Болит голова во время кашля: почему это происходит и как с этим бороться

Это довольно частый симптом, который может быть вызван разными факторами, от стресса и напряжения до серьезных медицинских проблем.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кашлевая головная боль - это внезапная и резкая боль

Кашлевая головная боль — это внезапная и резкая боль / © Credits

Головная боль во время кашля возникает из-за резкого повышения давления внутри грудной и брюшной полостей, передаваемого на сосуды и спинномозговую жидкость.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

Различают два вида кашлевой головной боли.

Первичная кашлевая головная боль — это внезапная, острая головная боль, которая возникает во время кашля, чихания или напряжения. Это специфический тип головной боли, которая возникает только во время этих действий и быстро проходит, как только вы перестаете.

Когда вы сильно кашляете, в вашем теле происходит несколько процессов, которые могут спровоцировать эту головную боль.

  • Кровяное давление временно повышается в вашей голове

  • Давление повышается в грудной клетке и животе

  • Кровеносные сосуды в вашем мозгу быстро расширяются

  • Давление спинномозговой жидкости повышается вокруг вашего мозга

  • Мышцы в вашей голове и шее внезапно напрягаются

Вторичная кашлевая боль указывает на другие проблемы, например, патологии структуры мозга (аномалии Арнольда-Киари), опухоли или проблемы с сосудами.

Как облегчить состояние

  • нужен отдых и покой

  • примите обезболивающее лекарство

  • пейте много воды

  • используйте антисептические спреи для горла. Это уменьшит раздражение

Ранее сообщалось, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.

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