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Болит голова во время кашля: почему это происходит и как с этим бороться
Это довольно частый симптом, который может быть вызван разными факторами, от стресса и напряжения до серьезных медицинских проблем.
Головная боль во время кашля возникает из-за резкого повышения давления внутри грудной и брюшной полостей, передаваемого на сосуды и спинномозговую жидкость.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Различают два вида кашлевой головной боли.
Первичная кашлевая головная боль — это внезапная, острая головная боль, которая возникает во время кашля, чихания или напряжения. Это специфический тип головной боли, которая возникает только во время этих действий и быстро проходит, как только вы перестаете.
Когда вы сильно кашляете, в вашем теле происходит несколько процессов, которые могут спровоцировать эту головную боль.
Кровяное давление временно повышается в вашей голове
Давление повышается в грудной клетке и животе
Кровеносные сосуды в вашем мозгу быстро расширяются
Давление спинномозговой жидкости повышается вокруг вашего мозга
Мышцы в вашей голове и шее внезапно напрягаются
Вторичная кашлевая боль указывает на другие проблемы, например, патологии структуры мозга (аномалии Арнольда-Киари), опухоли или проблемы с сосудами.
Как облегчить состояние
нужен отдых и покой
примите обезболивающее лекарство
пейте много воды
используйте антисептические спреи для горла. Это уменьшит раздражение
Ранее сообщалось, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.