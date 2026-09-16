Болит живот при кашле или чихании: какое опасное состояние может быть причиной

Боль в животе при кашле: когда причиной может быть грыжа / © Credits

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Боль в животе, которая внезапно возникает при кашле, чихании или физической нагрузке, не всегда связана с мышцами. Если такой симптом повторяется, особенно в одном и том же месте, одной из возможных причин может быть грыжа.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Она возникает из-за ослабления мышц или соединительной ткани: через слабый участок начинает выпячиваться жировая ткань или орган. При этом заметной выпуклости на животе или в паху поначалу может вообще не быть.

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Почему боль усиливается во время

Кашель, чихание, наклоны, напряжение и поднятие тяжестей имеют кое-что общее — во время них повышается давление в брюшной полости. Если грыжа уже образовалась, в таких условиях выпячивание может увеличиваться, а неприятные ощущения — усиливаться.

Именно поэтому человек иногда впервые замечает проблему после сильного кашля или физической нагрузки, хотя грыжа могла существовать и раньше.

Симптомы не ограничиваются болью. Могут появляться ощущения давления или тяжести, жжения и дискомфорта в животе или паху.

При паховой грыже может появляться выпуклость в области лобковой кости. В вертикальном положении, при кашле или напряжении она обычно более заметна, тогда как в положении лежа может уменьшаться или исчезать.

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Какие бывают грыжи

Место выпячивания зависит от типа грыжи. Помимо паховой грыжи, бывают бедренные и пупочные грыжи. Уязвимый участок также может образоваться в месте, где ранее делали операционный разрез.

Пупочная грыжа проявляется выпячиванием тканей в области пупка. У взрослых её развитию могут способствовать состояния, при которых в течение длительного времени повышается давление внутри брюшной полости. Среди факторов риска называют ожирение, многоплодную беременность, скопление жидкости в брюшной полости и перенесённые операции. Грыжи этого типа, возникшие уже во взрослом возрасте, чаще требуют операции, чем детские.

Еще один возможный вариант — эпигастральная грыжа. Она образуется в области между грудиной и пупком, когда жировая ткань проходит через отверстие в мышцах брюшной стенки.

Отдельно выделяют диафрагмальную грыжу. Ее механизм иной: часть желудка смещается через отверстие в диафрагме в направлении грудной клетки, поэтому и симптомы могут отличаться.

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Постоянный кашель может усугубить проблему

Кашель может не только вызывать боль при уже имеющейся грыже. Если он длится долго, постоянная нагрузка на брюшную стенку может способствовать появлению грыжи или усугублять её течение.

В частности, такой риск связывают с курением, поскольку оно может вызывать длительный кашель. Среди других факторов — пожилой возраст, тяжелые физические нагрузки, беременность, хронические запоры, из-за которых человек регулярно напрягается, а также семейный анамнез.

Как диагностируют и лечат грыжу

Во многих случаях паховую грыжу можно обнаружить уже во время обычного осмотра. Врач может попросить пациента встать или покашлять, поскольку при повышении внутрибрюшного давления выпячивание становится более заметным.

Если во время осмотра не удается обнаружить грыжу, могут потребоваться дополнительные обследования — УЗИ, КТ или МРТ.

Операция необходима не во всех случаях. При небольшой паховой грыже, не вызывающей боли, врач может порекомендовать некоторое время понаблюдать за её состоянием. Если же она болит или увеличивается, чаще рассматривается возможность хирургического лечения.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Наибольшую опасность представляют осложнения, при которых ткань защемляется и не может вернуться в брюшную полость. Ситуация становится особенно опасной, если нарушается кровоснабжение: без достаточного притока крови ткани могут повредиться, а впоследствии — отмерть.

Срочная медицинская помощь требуется при внезапной боли, которая быстро усиливается, особенно если одновременно появились тошнота, рвота, лихорадка, проблемы с дефекацией или отхождением газов. Должно насторожить и изменение самого выпячивания — если оно стало болезненным, опухшим или кожа над ним покраснела, стала фиолетовой или потемнела.

В то же время отсутствие видимой выпуклости ещё не исключает грижу. Если боль, жжение, давление или другой дискомфорт постоянно возникают в одном и том же месте и связаны с кашлем, чиханием, напряжением или физической нагрузкой, причину таких симптомов следует выяснить у врача.

Напомним, что у каждого человека в тот или иной момент появлялись изжога. Это неприятное явление, вызывающее значительный дискомфорт, однако иногда оно может быть симптомом серьезного заболевания.

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