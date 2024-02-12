Больная раком толстой кишки умерла после того, как хирургический робот прожег дыру в органе

В США вдовец подал в суд на производителя медицинских препаратов, утверждая, что его устройство прожгло дыру в органах его жены во время процедуры лечения рака толстой кишки, что в конце концов привело к ее смерти.

Об этом пишет nypost.com.

Харви Сульцер, супруг покойной Сандры Сульцер, 6 февраля подал иск против Intuitive Surgical (IS), утверждая, что у жены возникли осложнения со здоровьем после процедуры, выполненной их хирургическим роботом.

Согласно иску, в сентябре в 2021 году Сандра перенесла операцию в региональной больнице Baptist Health в городе Бока-Ратон по лечению рака толстой кишки с помощью робота DaVinci, многорукого устройства с дистанционным управлением.

В его рекламе говорится, что устройство "обеспечивает точность, превышающую возможности человеческой руки", и "предназначено для того, чтобы обеспечить хирургам естественную ловкость во время работы из-за небольших разрезов", что позволяет проводить минимально инвазивные процедуры.

Хирургическая система DaVinci / Фото: Getty Images

В иске утверждается, что устройство прожгло ей дыру в тонкой кишке, что требовало дополнительных медицинских вмешательств. После процедур Сандра продолжала страдать от боли в животе и лихорадки, пока не умерла в феврале в 2022 году, что стало "прямым и непосредственным результатом полученных ею травм".

В иске утверждается, что IS знала, что у робота есть проблемы с изоляцией, которые могли привести к ожогам внутренних органов, но не раскрыла этот риск семье или общественности.

В нем также утверждается, что IS получила тысячи сообщений о травмах и дефектах, связанных с хирургическим роботом, но систематически занижала данные о травмах в FDA.

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Согласно финансовому отчету за 2014 год, который IS подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания заявила, что в то время она была ответчиком примерно по 93 искам, в которых "утверждалось, что они или члены их семей подверглись хирургическим процедурам с использованием хирургической системы DaVinci и получили разные телесные повреждения, а в некоторых случаях и смерть в результате такой операции".

В прошлом году компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что она является ответственной относительно "ряда индивидуальных исков об ответственности за качество продукции", содержащих те же обвинения, что и в ее годовом отчете.

В недавнем иске также утверждается, что производитель продает своих роботов больницам, у которых нет опыта роботизированной хирургии и не обучают должным образом хирургам использованию устройства DaVinci.

Расследование NBC News 2018 года показало, что IS действительно предлагает программу обучения, но по закону не может требовать от хирургов ее прохождения.

Компания IS представила первую модель системы DaVinci в 1999 году как одного из первых хирургических роботов. Через год устройство было одобрено FDA, но с тех пор его обвиняли во многих недостатках.

Харви предъявил иск IS на сумму свыше 75 000 долларов США за халатность, ответственность за качество продукции, в том числе дефекты конструкции и отсутствие предупреждения, потерю консорциума и штрафные убытки.

Напомним, чернобыльские волки-мутанты выработали стойкость к раку. Американские ученые взяли образцы крови у животных в Чернобыльской зоне, чтобы понять, как организм волков реагирует на радиацию.

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