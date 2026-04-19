Больница повторно использует шприцы, заражая сотни детей ВИЧ-инфекцией

Инъекция / © pixabay.com

Реклама

По меньшей мере 331 ребенок получил положительный результат теста на ВИЧ в период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года. Распространение инфекции, вероятно, связано с государственной больницей в городе Таунси, расположенном в центральной провинции Пенджаб в Пакистане.

Об этом говорится в расследовании BBC.

В медицинском учреждении THQ Taunsa Sharif, находящемся под управлением провинциальных властей, была установлена скрытая камера, которая в течение 32 часов зафиксировала 10 отдельных случаев, когда один и тот же шприц повторно использовался для одного и того же флакона с многодозовым препаратом.

Реклама

В четырех из этих случаев препарат из одого и того же флакона вводили разным детям. Если хотя бы кто-то из этих детей окажется ВИЧ-положительным, остальные трое могут легко стать носителями вируса.

«Они наполнили тот же шприц и дали его одному ребенку, потом снова наполнили его и дали другому», — рассказал новостному агентству один из членов семьи ВИЧ-инфицированного ребенка.

Другими словами, персонал больницы использовал один и тот же шприц для нескольких пациентов, что, в свою очередь, загрязняло многодозовый флакон.

«Даже если они прикрепили новую иглу, задняя часть, которую мы называем корпусом шприца, содержит вирус, поэтому он передаст его даже с новой иглой», — сказал BBC Альтаф Ахмед, ведущий пакистанский эксперт по инфекционным заболеваниям.

Реклама

Предыдущий администратор больницы был уволен после того, как эта практика была разоблачена. Однако новоназначенный медицинский руководитель Касим Буздар, заявил, что видеозапись может быть «постановкой».

На вопрос, каким будет его ответ любым родителям, обеспокоенным этими обвинениями, Буздар ответил: «Я могу сказать им с уверенностью, с уверенностью, что вам следует пройти лечение в THQ Taunsa».

Неизвестно, будут ли принимать меры чиновники, чтобы искоренить эту опасную практику в больницах. Сейчас сотни детей вынуждены жить под риском заразиться с одним из самых смертоносных вирусов в мире, хотя этого можно избежать несколькими простыми шагами.

Напомним, несколько десятилетий назад онкологические заболевания считались проблемой старшего возраста. Но сегодня все больше людей до 50 лет слышат этот диагноз