Больше шагов — лучше внимание?: учёные исследовали связь ходьбы и работы мозга

Ходьба / © pexels.com

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Ежедневная ходьба может быть связана с лучшей концентрацией внимания, способностью игнорировать отвлечение и контролировать импульсивные решения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные о физической активности и когнитивных способностях почти 3100 взрослых американцев.

Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

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Как количество шагов связано с вниманием и способностью принимать решения

В исследовании приняли участие 3093 жителей США в возрасте от 18 до 93 лет. Средний возраст участников составил 58 лет. Их физическую активность отслеживали с помощью фитнес-трекеров в течение 14 дней, после чего участники прошли серию когнитивных тестов.

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«Четыре задания в тестах были направлены на оценку устойчивости внимания, способности игнорировать отвлекающие факторы, предпочтений в выборе между немедленным и отложенным вознаграждением, а также способности распознавать эмоции по выражению лица», — говорится в описании исследования.

На основе количества шагов участников разделили на три группы. В среднем они проходили 5108, 8875 и 14161 шаг в день.

«Представители двух более активных групп показали лучшие результаты в тестах на устойчивость внимания, контроль отвлекающих факторов и принятие решений по вознаграждению по сравнению с группой с самым низким уровнем активности», — отмечают авторы исследования.

По словам исследователей, эти навыки могут быть полезны в повседневной жизни: помогать сосредотачиваться на работе, противостоять импульсивным желаниям и придерживаться долгосрочных целей.

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Действительно ли ходьба улучшает работу мозга: что показало исследование

Научные данные свидетельствуют о связи физической активности со здоровьем, в частности, когнитивными функциями. Однако в этом случае ученые не смогли определить точное количество шагов, необходимое для улучшения внимания или других умственных способностей.

«Поскольку когнитивные способности оценивали только один раз, авторы не смогли определить, улучшились ли они у участников со временем или, наоборот, ухудшились. Кроме того, нельзя исключать, что люди с лучшими когнитивными способностями с самого начала были физически более активными», — говорится в материале.

Следовательно, исследование выявило связь между физической активностью и определенными когнитивными навыками, но не доказало, что ходьба непосредственно улучшает их. Чтобы установить, как регулярная физическая активность влияет на внимание и другие умственные способности со временем, требуются дальнейшие исследования.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, почему для здоровья не обязательно ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Ученые выяснили, что значение имеет не только количество шагов, но и темп ходьбы.

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