Больше смертей вызывают колоректальный и рак легких: исследование в США показало, на что следует обратить внимание

Американское онкологическое общество обнародовало прогноз по раку на 2023 год.

В новом отчете Американского онкологического общества установлено, что рак легких и колоректальный рак вызывают больше смертей, в отличие от других видов, и эта тенденция, вероятно, сохранится в США в 2023 году.

В целом, уровень смертности от рака упал на 33% — почти 3,8 млн жизней — с 1991 года, сообщают специалисты. Но существует прогноз, что почти 2 млн новых случаев рака и более 600 тыс смертей в США в этом году.

Вот на что следует обратить внимание, чтобы уменьшить риск появления рака легких или колоректального рака.

Симптомы рака легких

Если вы курите, шансы заболеть раком легких увеличиваются.

Общие симптомы включают следующее:

постоянный усиливающийся кашель,

боль в груди,

хрипы или невозможность дышать,

кровяной кашель,

хроническая усталость.

Рак лёгких также может привести к повторным инфекциям, таким как бронхит или пневмония.

Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом, если заметили эти симптомы.

Другие признаки рака легких

Из-за распространения рака легких появляются дополнительные симптомы:

боль в спине или тазобедренных костях,

неврологические симптомы, такие как головокружение, слабость или онемение,

желтуха кожи или белков глаз,

отек лимфатических узлов.

Рак легких может привести к нескольким другим синдромам, имеющим свои особенности.

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Это синдром Горнера, который включает в себя опухоли в верхней части легкого и может поражать нервы лица или глаз: веки опускаются (птоз), зрачки уменьшаются (миозм), появляется боль в предплечье

Может проявиться и синдром верхней полой вены (СВПВ) – группа симптомов, вызванных непроходимостью верхней полой вены (ВПВ), включающий опухоли крупного кровеносного сосуда. Это часто приводит к отеку лица, а также другим неврологическим симптомам.

Скрининг колоректального рака

Колоректальный рак может не долго не проявлять себя, поэтому ранний скрининг для взрослых от 45 до 75 лет очень важен.

Анализы рекомендуют делать раз в пять или десять лет, в зависимости от того, проводились ли анализы кала в промежуточные годы. Спросите своего врача, когда и как часто вам следует проходить обследование.

Симптомы колоректального рака

Симптомы колоректального рака могут включать:

изменение режима кишечника с диареей или запором,

ректальное кровотечение или кровь в кале,

боль или спазмы в животе,

потерю веса.

Другим распространенным симптомом является низкий уровень эритроцитов.

Если у вас проявился любой из этих признаков, обратитесь к врачу.

Добавим, что в Украине специалисты Минздрава предоставили новые данные о заболеваемости раком груди в нашем государстве.

Напомним, каждая женщина раз в год обязана посещать маммолога – делать ультразвуковую диагностику или маммографию.

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