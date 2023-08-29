Большинство добавок с рыбьим жиром не несут пользу здоровью: новое исследование

В течение многих лет пищевые добавки с рыбьим жиром пропагандировались как важное средство для укрепления здоровья, особенно здоровья сердца. Но недавние исследования продемонстрировали неоднозначные результаты влияния этих добавок.

Исследователи из США выяснили, что многие компании-производители рыбьего жира делают непроверенные заявления о наличии в их пищевых добавках большого разнообразия жирных кислот омега-3 – основных здоровых жиров в рыбьем жире.

Об этом сообщает Yahoo.

В исследовании говорится, что большинство пищевых добавок с рыбьим жиром на рынке содержат утверждения о пользе для здоровья, не подтвержденные данными клинических испытаний.

Результаты исследования о рыбьем жире

Так, исследователи проанализировали этикетки более 2800 добавок рыбьего жира и обнаружили, что 2082 (или почти 74%) содержали по крайней мере одно заявление о пользе для здоровья. Из них только 399 (19,2%) содержали квалифицированное заявление о пользе для здоровья, одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. (Квалифицированное заявление о пользе для здоровья означает, что утверждения подтверждены научными доказательствами.)

Производители почти 81% этих добавок утверждали о структуре или функции того, что добавки могут делать. К примеру, утверждалось, что добавки "способствуют здоровью сердца". Наиболее распространены утверждения относительно сердечно-сосудистой системы.

Исследователи также выявили "существенную изменчивость" в суточной дозе в добавках омега-3 EPA и DHA – двух основных соединений в рыбьем жире.

"Исходя из того, что я лично видела в продуктовом магазине и аптеке, я не была удивлена, обнаружив такие высокие показатели утверждений по здоровью пищевых добавок с рыбьим жиром. Однако удивительно было то, насколько широкими были типы заявлений — от здоровья сердца и мозга к здоровью суставов, здоровью глаз и иммунной функции", – рассказала Джоанна Асадуриан, ведущая автор исследования и студентка четвертого курса медицины Юго-западного медицинского центра Университета Техаса.

"Как профилактический кардиолог я вижу, как пациенты в клиниках постоянно принимают рыбий жир с убеждением, что помогают своему сердцу. Они часто удивляются, когда я говорю им, что рандомизированные исследования не показали никакой пользы от добавок рыбьего жира при инфарктах инсультах", – рассказала соавтор исследования, доктор Энн Мари Навар, адъюнкт-профессор медицины Юго-западной медицинской школы Техасского университета.

Следует отметить, что пищевые добавки – в основном нерегулируемая отрасль в США. Компании могут выпускать новые пищевые добавки на рынок без одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Производители просто должны следовать указаниям Управления по безопасности и маркировке.

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"Это подчеркивает, что "польза для здоровья", рекламируемая многими производителями пищевых добавок, часто не основывается на реальных доказательствах и вводит в заблуждение. Пациенты должны быть осведомлены и образованны, прежде чем тратить деньги на бесполезные продукты", — рассказал доктор Али Хайдер, интервенционный кардиолог.

Откуда взялось утверждение о пользе рыбьего жира

"Эпидемиологи впервые обнаружили, что люди, которые едят больше рыбы и имеют более высокий уровень EPA и DHA в крови, меньше болеют сердцем. Это натолкнуло людей на мысль о том, что рыбий жир может быть полезным. На самом деле эти данные побуждали Управление с контроля за продуктами и лекарствами в 2003 году одобрить квалифицированное заявление о здоровье рыбьего жира о том, что он может снизить риск ишемической болезни сердца", – пояснила доктор Энн Мари Навар.

Однако несколько крупных, высококачественных, плацебо-контролируемых рандомизированных исследований с тех пор не показали никакой пользы для общего населения от приема рыбьего жира для профилактики сердечных заболеваний.

Чем грозит прием рыбьего жира

Есть два одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами препаратов на основе рыбьего жира, "но они предназначены для очень конкретных показаний, например, для людей с высоким уровнем триглицеридов". Всем остальным рыбий жир не рекомендуется, объяснил доктор Чен-Хан Чен, интервенционный кардиолог и медицинский директор программы по структурным заболеваниям сердца.

"Существует потенциальный вред от приема добавок рыбьего жира. В них могут быть добавки и наполнители, и мы не знаем, что это такое", – отметил Чен.

По его словам, рыбий жир также может повысить риск кровотечения и фибрилляции предсердий.

Чен рекомендует поговорить со своим лечащим врачом, прежде чем принимать добавку рыбьего жира.

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