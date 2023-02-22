Большинство людей их пропускают: эксперты рассказали о признаках высокого АД

Читайте в материале ТСН.ua об основных признаках высокого АД, о которых мало кто знает.

По данным Blue Cross Blue Shield, более 70 миллионов жителей США страдают высоким артериальным давлением, но одна треть из них даже не знает об этом. При этом половина людей с гипертонией не умеют ее контролировать.

Следует отметить, что высокое кровяное давление может стать причиной инфаркта, инсульта, заболевания почек и других серьезных проблем. Почему же гипертонию так тяжело заметить?

Терапевт из Массачусетса Лея Симмонс считает, что гипертония – это "тихая убийца", ведь человек может иметь высокое кровяное давление в течение длительного времени и даже не замечать этого. Кроме того, она вызывает заболевания сердца и других органов (ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, потеря зрения, аневризма, заболевания почек).

Как узнать, что у вас высокое давление? Есть признаки, на которые мало кто обращает внимание.

Что такое гипертония или высокое кровяное давление

Артериальное (кровяное) давление — это давление, возникающее внутри артерии. Он выражается двумя числами: систолическим и диастолическим. По словам нефролога из клиники Mayo Лесли Томас, эти цифры отражают показатели насосной активности сердца.

Большее число (систологическое АД) — это давление от сокращения левого желудочка сердца. Нижнее число (диастолическое артериальное давление) – это расслабление левого желудочка сердца.

Цифры эти выражаются в миллиметрах ртутного столбика (мм рт). Врач Рауль Германс из Нидерландов указывает, что нормальным артериальным давлением считается такое, когда систолическое давление меньше 120 мм рт, а диастолическое не превышает 80 мм рт. Повышенное артериальное давление становится тогда, когда систолическое достигает отметки 120-129 мм рт, а диастолическое — менее 80 мм рт. А вот гипертония – это когда систолическое давление достигает или превышает 130 мм рт, а диастолическое превышает 80 мм рт.

Если у пациента АД более 180/120 мм рт, такое состояние называется неотложной гипертонией. В таком случае нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Высокое давление: симптомы и признаки

По данным Американской кардиологической ассоциации, гипертония в некоторых случаях может проявляться определенными симптомами, включающими:

появлением кровянистых пятен в глазах, называемых субконъюктивальным кровоизлиянием (чаще встречается у пациентов с сахарным диабетом);

покраснение лица;

внезапное головокружение или невозможность ходить (признак высокого артериального давления и возможного инсульта).

Лея Симмонс говорит, что большинство людей с гипертонией не имеют никаких симптомов. Однако существуют некоторые признаки, на которые следует обратить особое внимание: частая головная боль, размытость зрения, одышка, боль в груди. Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, нужно сразу обратиться к врачу.

Как понять, что у вас гипертония

Нефролог Лесли Томас считает, что гипертония – это очень распространенное состояние, поражающее до 40 процентов взрослых. И для его лечения необходимо получить правильное лечение.

В клинике Mayo рекомендуютпроверять артериальное давление не менее каждые два года, начиная с 18-летнего возраста. Если у вас есть факторы риска (гиподинамия, курение, ожирение, нездоровое питание), тогда даже чаще. Люди после 40 лет должны проверять АД уже ежегодно. Некоторым врач может посоветовать делать это еще чаще.

Высокое артериальное давление: что делать

Не пытайтесь самостоятельно задать себе диагноз, это может сделать только специалист. Если вам поставили гипертонию, нужно изменить образ жизни, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Врач-остеопат Лео М. Брэдли из медицинского центра Брентвуд в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), говорит, что самый первый способ улучшить свое самочувствие — это изменить жизнь. Для этого следует увеличить физическую активность, снизить количество соли в рационе, употреблять меньше жирной пищи.

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