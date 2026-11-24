Измерение давления

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Регулярное измерение АД дома помогает контролировать состояние здоровья и передавать полезные данные врачу, однако цифры на экране прибора не всегда отражают реальную картину. По словам медиков, одна из самых распространенных и одновременно недооцененных ошибок — использование манжеты несоответствующего размера.

Об этом сообщает издание Egészségkalauz.

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При работе тонометр накачивает манжету и временно пережимает артерию на плечи, вычисляя давление по зафиксированным изменениям. Многие считают универсальную манжету из комплекта пригодной для всех, но это ошибка:

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Слишком тесная манжета создает избыточное давление и может завышать реальные показатели.

Слишком большая манжета, напротив, способна занижать значение на дисплее.

Неточные данные могут привести к ошибочным выводам: завышенные цифры иногда приводят к лишним изменениям в терапии, а чрезмерное снижение давления — головокружение, слабость или даже обморок. В то же время заниженные показатели могут скрыть потребность в лечении.

Погрешность может достигать около 20 мм рт. ст.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, насколько существенно изменяются результаты из-за неправильного размера манжеты:

у людей, нуждающихся в меньшей манжете, стандартный размер давал в среднем на 3,6 мм рт. ст. низшее систолическое («верхнее») давление;

у тех, кому подходит большая манжета, обычный вариант завышал показатель в среднем на 4,8 мм рт. ст. ;

у участников, которым требовалась особенно большая манжета, разница достигала в среднем 19,5 мм рт. ст.

Перед покупкой устройства советуют измерить обхват середины плеча мягкой сантиметровой лентой и сверить его с диапазоном, указанным производителем манжеты.

Как подготовиться и правильно измерить давление

На точность результатов влияют и ежедневные привычки к и во время процедуры:

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Отдых перед измерением: после подъема по лестнице, уборке, прогулке или тренировке пульс и систолическое давление возрастают. Перед процедурой следует посидеть в покое не менее 5 минут , не разговаривать и не пользоваться телефоном, а также заранее опорожнить мочевой пузырь.

Кофеин и курение: за 30 минут до измерения не советуют пить кофе или другие напитки с кофеином и курить, поскольку это временно увеличивает давление.

Поза за столом: спина должна быть ровной и спертой на спинку, обе стопы — на полу без перекрещивания ног, а рука — лежать на столе так, чтобы манжета была примерно на уровне сердца (иначе прибор может показать более высокие значения).

Одежда: манжету не рекомендуют одевать поверх свитера или рукава рубашки — она должна прилегать к обнаженному плечу на несколько сантиметров выше локтевого сгиба, а закатанный рукав не должен пережимать руку выше манжеты.

Тишина и покой: во время работы прибора не следует разговаривать, читать сообщения или отвлекаться, ведь эмоции и активность могут кратковременно изменить показатели.

Сколько раз измерять и какой прибор выбрать

Специалисты советуют делать за один сеанс два измерения с интервалом около минуты и записывать оба значения или их среднее — желательно каждый день примерно в одно и то же время (в том числе утром и вечером, если врач не дал других указаний) и вести дневник давления.

Согласно американским рекомендациям, нормальным считается давление ниже 120/80 мм рт. ст., в то время как показатели от 130 мм рт. ст. (систолическое) и/или 80 мм рт. ст. (диастолическое) относят к категории повышенного давления (хотя пороговые значения в разных установках могут отличаться, а диагноз не ставят по одному домашнему измерению). Если прибор показал неожиданно высокий или низкий результат, следует проверить положение манжеты и позы тела и повторить измерение через несколько минут покоя. В случае устойчиво повышенных значений следует обратиться к врачу, а при появлении боли в груди, одышки, сильной головной боли, нарушений зрения или речи или слабости в конечностях — немедленно вызвать неотложную помощь.

Для домашнего использования медики обычно предпочитают автоматические приборы на плече, поскольку на показатели запястных или пальцевых тонометров сильнее влияет положение конечности. Новый прибор полезно взять на прием врачу, чтобы сверить его точность с клиническим оборудованием и проверить правильность техники измерения.

Ранее мы писали о том, какое АД сегодня считается нормальным для взрослых и детей.

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