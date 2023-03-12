Большинству мужчин с раком простаты не нужна операция: медики обнаружили новый способ лечения

В то же время пациенты с высоким риском или прогрессирующим заболеванием нуждаются в срочном вмешательстве.

Большинству мужчин, у которых диагностирован рак простаты (предстательной железы), не нужно спешить на операцию или лучевую терапию.

Новое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало: мужчины с раком предстательной железы, желающие избежать немедленного хирургического вмешательства или облучения, могут выбрать активный мониторинг болезни в качестве метода лечения.

Специалисты пришли к выводу, что большинство мужчин могут не спешить с решением о лечении после диагностирования, поскольку уровень смертности от рака через 15 лет был относительно низким, независимо от подхода к лечению.

О ходе исследования

В эксперименте, начатом в Британии в 1999 году, приняли участие 2664 человека в возрасте от 50 до 69 лет, у которых был диагностирован локализованный рак простаты. Из этих мужчин 1643 были причислены к испытанию, которое изучало три различных метода терапии:

хирургическое вмешательство по удалению опухолей (553),

облучение (545),

активное наблюдение (545).

"Через 15 лет мы сравнили участников, умерших от рака простаты с ушедшими из жизни по другим причинам. В исследовании указано, что более трети мужчин считались группой среднего или высокого риска на момент постановки диагноза", — отмечает источник.

Из 1610 пациентов, наблюдаемых медиками, 45 мужчин умерли от рака предстательной железы: 17 были в группе активного наблюдения, 12 перенесли операцию по удалению опухолей и 16 прошли облучение.

"Смерть, не связанная с раком предстательной железы, произошла у 356 мужчин с одинаковым количеством во всех трех группах лечения. После завершения наблюдения 133 человека в группе активного мониторинга были живы без лечения рака простаты", — говорится в выводах.

Медики не выявили дифференцированного влияния на смертность от рака в связи с базовым уровнем ПСА, стадией или степенью опухоли или показателем стратификации риска. После 10-летнего анализа также не было сообщений об осложнениях терапии.

Фото: Компьюлента

Через 15 лет рак распространился на 9,4% группы активного наблюдения, 4,7% хирургической группы и 5% группы облучения.

Ведущий автор доктор Фредди Хэмди из Оксфордского университета написал, что исследователи заметили разницу в распространении рака спустя 10 лет и ожидали, что это повлияет на выживание через 15 лет, но этого не произошло. Он добавил, что только распространение не означает смерть от рака простаты.

Врач-онколог Стейси Леб, не принимавшая участия в исследовании, сообщила, что результаты этого исследования "должны вдохновить мужчин, желающих избежать сексуальных проблем и недержания мочи, часто возникающих в результате лечения".

"Теперь у нас есть больше способов выявления прогрессирования болезни, прежде ее осложнений", — сказала Леб.

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Хамди заявил, что "новые и интересные" результаты позволяют большинству мужчин "внимательно рассмотреть возможные преимущества мониторинга", хотя он уточнил, что пациенты с высоким риском или прогрессирующим заболеванием нуждаются в срочном лечении.

Выводы были представлены на конференции Европейской ассоциации урологов в Милане, в Италии.

Данное исследование спонсировал Британский национальный институт здравоохранения и ухода (англ. National Health Service, NHS).

Напомним, что рак простаты или предстательной железы — это злокачественное новообразование, которое развивается из эпителия предстательной железы. По словам медиков, рак простаты – наиболее распространенное заболевание среди мужчин.

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