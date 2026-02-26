- Дата публикации
Великий пост 2026: как сбалансировать свой рацион, полезные советы
Чтобы пост принес пользу душе и телу, нужно подходить к нему сознательно.
В Украине продолжается Великий пост. Суть поста состоит, в частности, в определенных ограничениях в питании.
По причине непривычности многим может показаться, что пост без продуктов животного происхождения обречен на дефицит белка, однако это совсем не так.
Взрослому, относительно здоровому человеку с нормальным весом, во время поста нужно потреблять примерно 1 г белка на килограмм веса.
Чтобы избежать дефицита белка, нужно сознательно включать альтернативные источники:
бобовые (фасоль, чечевица, нут)
соевые продукты (тофу, соевое мясо, соевое молоко)
орехи и семена
протеиновые растительные коктейли и/или батончики
Соевый белок считается наиболее полноценным среди растительных. Однако следует помнить: растительные белки усваиваются хуже животных, поэтому их нужно комбинировать.
Чтобы пост был комфортным и безопасным, важно:
обеспечить достаточную калорийность рациона
контролировать потребление белка
избегать избытка углеводов и жиров
планировать источники растительного белка заранее
В дни сухоедения может быть немного сложнее, но употребляя орехи, сырые ореховые пасты, семена, цельнозерновой хлеб, авокадо, большое количество овощей и фруктов (свежих, квашеных, сушеных, замороженных) вы сможете получить необходимые питательные вещества.
Увеличивая количество потребления непривычной для себя пищи, делайте это постепенно, в течение первых нескольких дней во избежание дискомфорта в ЖКТ, связанного с резким увеличением клетчатки в рационе.
Помните: пост не должен приводить к истощению организма.
