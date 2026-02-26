ТСН в социальных сетях

Великий пост 2026: как сбалансировать свой рацион, полезные советы

Чтобы пост принес пользу душе и телу, нужно подходить к нему сознательно.

Пост – это не диета, а период духовного очищения

Пост — это не диета, а период духовного очищения / © Pixabay

В Украине продолжается Великий пост. Суть поста состоит, в частности, в определенных ограничениях в питании.

По причине непривычности многим может показаться, что пост без продуктов животного происхождения обречен на дефицит белка, однако это совсем не так.

Взрослому, относительно здоровому человеку с нормальным весом, во время поста нужно потреблять примерно 1 г белка на килограмм веса.

Чтобы избежать дефицита белка, нужно сознательно включать альтернативные источники:

  • бобовые (фасоль, чечевица, нут)

  • соевые продукты (тофу, соевое мясо, соевое молоко)

  • орехи и семена

  • протеиновые растительные коктейли и/или батончики

Соевый белок считается наиболее полноценным среди растительных. Однако следует помнить: растительные белки усваиваются хуже животных, поэтому их нужно комбинировать.

Чтобы пост был комфортным и безопасным, важно:

  • обеспечить достаточную калорийность рациона

  • контролировать потребление белка

  • избегать избытка углеводов и жиров

  • планировать источники растительного белка заранее

В дни сухоедения может быть немного сложнее, но употребляя орехи, сырые ореховые пасты, семена, цельнозерновой хлеб, авокадо, большое количество овощей и фруктов (свежих, квашеных, сушеных, замороженных) вы сможете получить необходимые питательные вещества.

Увеличивая количество потребления непривычной для себя пищи, делайте это постепенно, в течение первых нескольких дней во избежание дискомфорта в ЖКТ, связанного с резким увеличением клетчатки в рационе.

Помните: пост не должен приводить к истощению организма.

Раньше мы писали о том, как правильно подготовиться к посту, что делать нельзя. Больше об этом читайте в новости.

