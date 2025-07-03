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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
497
Время на прочтение
1 мин

Ботокс больше не нужен: 7 продуктов, которые реально омолаживают кожу и разглаживают морщины

Сбалансированный рацион способен творить чудеса, и не только для фигуры или общего самочувствия. Британские ученые доказали, что есть продукты, которые помогают коже оставаться упругой, гладкой и молодой даже без дорогих косметических процедур.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты омолаживают кожу

Какие продукты омолаживают кожу

Исследователи Эдинбургского университета под руководством доктора Рупи Ауйла установили, что продукты, содержащие антиоксиданты, клетчатку и полиненасыщенные жиры, способны защищать клетки кожи от старения, уменьшать воспаление и способствовать ее естественному восстановлению. Рассказываем, ссылаясь на ресурс blik.ua, что нужно есть, чтобы надолго сохранить молодость и упругость кожи.

Какие 7 продуктов сохраняют молодость и упругость кожи без ботокса

  1. Орехи содержат витамин Е, цинк и омега-3 жирные кислоты, которые защищают клетки кожи от старения, улучшают ее упругость и борются со свободными радикалами.

  2. Семена льна, чиа, тыквы богаты клетчаткой и антиоксидантами, нивелируют процессы воспаления, поддерживают водный баланс и уменьшают сухость кожи.

  3. Яйца — мощный источник биотина и аминокислот, которые поддерживают синтез коллагена и способствуют обновлению кожи.

  4. Лосось содержит омега-3 кислоты, которые увлажняют кожу изнутри и придают ей здоровое сияние.

  5. Овсянка богата бета-глюканом, который успокаивает кожу, предотвращает раздражение и способствует ее регенерации.

  6. Брокколи содержит витамин С, который является ключевым для выработки коллагена, а также обладает противовоспалительными свойствами.

  7. Имбирь — мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение и поддерживающий естественное обновление клеток кожи.

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Дата публикации
Количество просмотров
497
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