Боялся операции: мужчина 8 лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой в горле (фото)

В Китае мужчина в течение восьми лет жил с металлической палочкой длиной 12 см, застрявшей в его горле. Только недавно ее удалось удалить во время операции.

Об этом пишет SCMP.

Инцидент произошел с мужчиной по фамилии Ван, которого госпитализировали в Муниципальную центральную больницу Даляня в провинции Ляонин.

По словам медиков, палочка попала в его горло еще восемь лет назад во время еды и выпивания алкоголя. Тогда мужчина почувствовал боль, но не имел проблем с дыханием, поэтому решил не придавать этому большого значения.

Во время первого обращения к медикам ему предложили операцию с разрезом шеи, однако он отказался из-за страха перед вмешательством. С тех пор мужчина периодически ощущал дискомфорт, но терпел его годами.

Ситуация изменилась несколько недель назад, когда боль стала регулярной и усиливалась во время глотания пищи. После этого Ван снова обратился к врачам.

В ходе обследования медики обнаружили посторонний предмет в мягком небе. Несмотря на длительное время пребывания, палочка не нанесла серьезных повреждений — голосовые связки работали нормально, а окружающие ткани остались относительно невредимыми.

Рентгеновский снимок / © scmp.com

Учитывая пожелания пациента, врачи провели малоинвазивную операцию через рот, избежав разреза шеи. В результате удалось успешно удалить металлическую палочку длиной 12 см.

Операция прошла без осложнений, и уже через несколько дней мужчину выписали из больницы.

Металлическая палочка / © scmp.com

История быстро стала вирусной в Сети, вызвав удивление пользователей, которые не могли понять, как мужчина смог жить с таким посторонним предметом столько лет.

