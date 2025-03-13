Брак увеличивает риск ожирения у мужчин втрое: ученые назвали причины

Исследование польских ученых выявило, что семейные люди чаще набирают лишний вес, но только для мужчин брак в разы увеличивает риск ожирения.

Согласно последним исследованиям, проведенным учеными из Национального института кардиологии в Варшаве, брак утраивает риск ожирения у мужчин. При этом у женщин такой связи ученые не обнаружили.

Об этом пишет The Guardian.

В отличие от мужчин, для женщин такими разрушительными факторами, ведущими к ожирению, оказались депрессия (удваивает риск ожирения) и недостаточная грамотность в вопросах здоровья (увеличивает риск ожирения на 43%). В то же время у мужчин не было обнаружено никакой связи между этими факторами и ожирением.

Проблема ожирения во всем мире становится все более актуальной. Глобальные показатели ожирения выросли более чем в два раза с 1990 года. Сейчас более 2,5 миллиардов взрослых и детей имеют избыточный вес или страдают ожирением. По прогнозам специалистов, к 2050 году более половины взрослых и треть детей во всем мире будут иметь проблемы с лишним весом.

Всем уже хорошо известно негативное влияние на риск ожирения неправильного питания, отсутствия физической активности, генетики, экологии и сопутствующих заболеваний. Теперь польские ученые решили изучить социальные факторы, которые могут привести к лишнему весу и ожирению. Они изучили медицинские данные 2405 человек, средний возраст которых составил 50 лет, чтобы установить связь между увеличением массы тела и семейным положением.

Исследование показало, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще страдают ожирением, чем холостяки, а у женщин ожирение не связано с семейным положением. Но проблема просто лишнего веса оказалась более актуальной как для мужчин, так и для женщин, которые связали себя семейными узами, по сравнению с теми, кто находился в поиске партнера. Брак увеличивает вероятность лишнего веса на 62% у мужчин и на 39% у женщин.

При этом, дополнительный риск представляет возраст: с каждым годом риск избыточного веса увеличивается на 3% у мужчин и на 4% у женщин, а риск ожирения — на 4% у мужчин и на 6% у женщин.

По мнению ученых, мужчины могут быть более склонны набирать вес после женитьбы из-за таких факторов, как переедание, семейные застолья и снижение физической активности, тогда как женщины, вероятно, больше беспокоятся о своем весе и внешности даже после замужества из-за социальных стереотипов.

Напомним, многие мужчины и некоторые женщины сталкиваются с проблемой так называемого "пивного живота". Эксперты рассказали из-за чего возникает эта проблема и как избавиться от пивного живота.

Читайте также: