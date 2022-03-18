Брат случайно выстрелил из оружия: во Львове оперировали 14-летнего парня, которому пуля попала в шею

Брат случайно выстрелил из оружия: во Львове оперировали 14-летнего парня, которому пуля попала в шею

Ребенок, случайно попавший в брата, не знал, что оружие заряжено.

Во Львовскую областную детскую клиническую больницу ОХМАТДИТ с огнестрельным ранением попал 14-летний парень, житель одного из районов Львовской области, в которого случайно выстрелил из оружия брат.

Ребенок находится на лечении, состояние у него стабильное. Об этом сообщили в больнице ОХМАТДИТ.

Ребенок, случайно попавший в брата, не знал, что оружие заряжено.

«Вследствие легкомысленного отношения взрослых к оружию дома один из сыновей, играя отцовским оружием, нанес огнестрельное ранение 14-летнему ребенку. Пуля попала в шею. К счастью, обошлось поражением мягких тканей, шар успешно изъяли», – говорят в больнице.

Сейчас состояние 14-летнего парня, которому пуля попала в шею, стабильное.

В больнице отметили, чтобы родители, особенно у которых есть дома оружие, были ответственными и не оставляли его дома, тем более заряженным и в доступном для детей месте.

Напомним, в феврале вертолетом доставили из Жидачевской больницы 16-летнего пациента. У парня была тупая травма живота, разрыв тонкого кишечника, перитонит (воспаление брюшины, часто возникающее как осложнение при травмах) и живота и колотая рана грудной клетки.

Напомним, десять военных, которых сейчас лечат в клиническом центре Западного региона, находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о раненых, которых транспортировали из тех областей Украины, где сейчас продолжаются активные боевые действия, а также пострадавших от вчерашних авиаударов по Международному центру миротворчества и безопасности, более известному как Яворивский полигон.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

По его словам, потребности в определенных медикаментах для военного госпиталя постоянно есть, но острых нет. Пока запасов крови или препаратов также хватает, а если такие потребности возникают, то львовяне очень быстро их покрывают, приходя сдавать кровь.

«Очереди людей, которые приходят сдавать кровь для раненых военных, измеряются сотнями людей», – говорит он.