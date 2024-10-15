Брейкдансер 19 лет крутился на голове и шокировал последствиями – фото

У 30-летнего брейкдансера, практиковавшего вращение на голове около 19 лет, на макушке головы образовалась выпуклость.

Об этом пишет Oddity Central.

Согласно медицинскому исследованию, недавно опубликованному в журнале BMJ Case Reports, вращение на голове как часть тренировок по брейкдансу может повлечь за собой появление безволосых шишек на голове у танцоров. Эти неэстетические выпуклости иногда ассоциируются с выпадением волос и могут болеть. В недавно задокументированном случае пациент сообщил, что вертелся на голове от двух до семи минут, примерно пять раз в неделю. Он заметил шишку недавно, но сказал врачам, что за последние пять лет она увеличилась и стала болезненной на ощупь.

"Наличие поражения и связанный с ним дискомфорт были эстетически неприятными для пациента, но выпуклость не мешала ему продолжать крутиться на голове", — отметили врачи мужчины.

Последствия брейкданса / Фото: BMJ Case Reports

Изучив выпуклость и проведя структурное сканирование черепа пациента, врачи определили, что между кожей и черепом зажато мягкое образование, а также то, что кожа над образованием и кость под ним значительно толще, чем окружающие их ткани. Они решили удалить опухоль хирургическим путем, а также побрить голову мужчины до уровня окружающих ее тканей.

Это странное состояние, связанное с брейкдансом, лишь изредка было научно задокументировано, но, очевидно, хорошо известно среди танцовщиков, хотя его распространенность все еще неизвестна. Немецкое исследование показало, что из 100 опрошенных брейкдансеров у 31% выпали волосы, у 24% появились безболезненные шишки на голове, а у 37 из них – воспаление кожи головы.

Ограниченные исследования так называемой "дыры вследствие вращения на голове" свидетельствуют о том, что практика вращения более трех раз в неделю, даже в течение нескольких минут, связана с высоким риском выпадения волос по сравнению с редкими занятиями этим движением.

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