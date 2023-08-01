"Будьте осторожны!": врач предостерегает от "смертельной" тенденции ухода за кожей с TikTok

Недавно у TikTok появилась новая тенденция, которая заключается в использовании цианида в качестве профилактики от прыщей и появления шрамов после них. Но врачи предостерегают от такого ухода за кожей лица.

В издании Express рассказывают, несмотря на то, что на полках магазинов можно найти сегодня большое количество новейших продуктов по уходу за кожей, еженедельно в TikTok появляются советы по красоте.

Хотя может показаться, что лучше получить совет от пользовавшегося определенным методом человека, врач общей практики LloydsPharmacy Online Doctor Нил Пател, предостерегает: нужно быть осторожными с тенденциями ухода за кожей, которые вы видите в социальных сетях.

По словам врача на платформе TikTok, например, недавно появился лайфхак, утверждающий, что от прыщей и шрамов после них отлично помогают абрикосовые косточки. Этот совет вызывает тревогу у эксперта.

Видео уже просмотрело более 400 тысяч человек, также более 77 тысяч поставили ругательства. В нем женщина предполагает, что ее чистая кожа связана с обилием абрикосовых косточек, которые она съела в детстве. Она также предупреждает, чтобы пользователи не пытались протестовать это, ведь согласно научным выводам после такого можно даже умереть.

Как пояснил врач Пател, в абрикосовых косточках содержится особое соединение, которое называется амигдалин. После употребления в организме она превращается в цианид. Как известно, цианид — быстродействующее, потенциально смертельное соединение, препятствующее способности организма использовать кислород.

Вызывает беспокойство также то, что длительное употребление абрикосовых косточек может вызвать симптомы отравления цианидами. В частности, высокое или низкое кровяное давление, запятая, потеря сознания, судороги, повреждение легких и даже смерть.

Хорошая новость состоит в том, что обычно продукты, в которых содержится цианид, имеют достаточно низкие дозы этого соединения. Но именно от употребления абрикосовых косточек врач предостерегает, ведь в Европейском агентстве безопасности пищевых продуктов указано, что они серьезно повышают риск отравления цианидом.

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