Радуцкий утверждает, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса

Радуцкий утверждает, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса

По мнению политика, для успешной вакцинации не хватает желания самих украинцев.

Украина законтрактовала достаточное количество доз вакцины от коронавируса для всего населения. Об этом председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 24 июня заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1.

По его словам, на сегодня в Украине заключены контракты на 38 млн доз вакцины, а кроме того, ведутся дополнительные переговоры с производителями.

"У нас есть контракты с 5 производителями вакцин: Pfizer, AstraZeneka (получаем из Южной Кореи, Италии), Novavax, CoronaVac. И еще ведутся переговоры с Johnson & Johnson и Moderna ", — перечислил Михаил Радуцкий.

Такого количества доз вакцины, уверяет политик, достаточно для проведения вакцинации, учитывая то, что часть украинцев уже переболела Covid-19, поэтому в прививке пока не нуждается.

"Сегодня проблема не в наличии вакцин, а в желании людей вакцинироваться", — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, что в конце мая вакцинироваться от коронавируса были готовы более 60% украинский. В начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

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