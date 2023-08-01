Быстро отрастить длинные волосы в домашних условиях без дорогих процедур – это реально

Длинные и густые волосы, несомненно, это мечта многих женщин. Но иногда они растут очень медленно или вообще никак. Согласно научным исследованиям, за год волосы вырастают до 16 см, если их рост замедлился, значит, на это есть причина. Но стимулировать рост волос можно самостоятельно в домашних условиях, если нет противопоказаний по состоянию здоровья. И не потребуется покупать дорогие средства для стимуляции роста или делать салонные процедуры. Как быстро отрастить длинные волосы в домашних условиях – читайте дальше.

Здоровое и сбалансированное питание

То, что мы едим, оказывает прямое влияние на рост наших волос. Для того, чтобы волосы были длинные, крепкие и эластичные, нужно употреблять пищу, богатую белком и витаминами. Необходимо включить в свой рацион бобовые, овощи, фрукты, салаты, морскую рыбу и куриное мясо.

Также следует соблюдать водный баланс в организме и избегать жажды. На день надо выпивать до двух литров воды, тогда волосы не будут ломкими и не будут выпадать.

Массаж головы

Массаж будет стимулировать кровообращение, что ускоряет рост волос. Это прекрасно помогает расслабиться и снять головную боль. Для массажа головы можно использовать касторовое, репейное или кокосовое масло, которое стимулирует волосы расти быстрее, укрепляет волосяные луковицы и работает как кондиционер, насыщая локоны необходимыми микроэлементами.

Чтобы сделать массаж головы, нужно сначала немного нагреть 2 ст. ложки масла, обмокнуть в нем кончики своих пальцев и массировать круговыми движениями кожу головы несколько минут. Затем следует оставить масло на 30 минут и вымыть голову шампунем. Такой массаж следует делать 2 раза в неделю для стимуляции роста и профилактики выпадения волос.

Выбор шампуней и кондиционеров

Необходимо правильно выбрать шампунь для ухода за своим типом волос. Следует избегать шампуней с парабенами и силиконами, поскольку они очень жесткие, обладают эффектом накопления, поэтому могут замедлять их рост. Следует выбирать мягкие шампуни из природных ингредиентов.

Также не стоит забывать о кондиционерах и масках. Кондиционер нужно наносить после каждого мытья на всю длину волос и держать пять минут, пока волосы впитают все необходимые элементы. Маску следует использовать дважды в неделю, наносить по всей длине волос, избегая корней. За такой уход волосы отблагодарят вас гладкостью и эластичностью.

Мытье головы и расчесывание

Не нужно часто мыть голову, особенно каждый день. Поскольку кожа головы содержит природные масла, питающие волосы, а частое мытье может привести к тому, что волосы будут жирнеть. Потому что во время ежедневного мытья сальные железы работают интенсивнее. Вместе с тем, волосы будут слабеть, ломаться и выпадать, потому что им не хватит естественного питания. Поэтому мыть голову нужно не больше трех раз в неделю.

Расчесывать волосы следует не больше 10 минут в день. Тогда процедура расчесывания будет стимулировать кровообращение и выработку натуральных масел. Для этого нужно использовать мягкие щетки и расчески, подходящие для вашего типа волос.

Натуральные маски

Следует использовать натуральные маски, чтобы волосы росли быстрее. Существует множество ингредиентов подходящих для любого типа. Такие маски можно легко сделать дома самостоятельно по народным рецептам. К примеру, из того, что у вас есть в холодильнике: мед, оливковое масло, авокадо и яйца. Эти простые ингредиенты сделают волосы мягкими, шелковистыми и прочными.

В самодельные маски можно добавлять натуральные средства, ускоряющие рост волос: сок лука, кокосовое масло, репейное масло, алоэ. Также стоит не забывать о питании и есть бананы, мед, яйца и овсяную кашу.

Эфирные масла

Чтобы волосы быстро росли и были крепкими и здоровыми, можно во время мытья добавлять к шампуню по несколько капель эфирных масел. Которые активируют и ускорят рост локонов, а еще после такого ухода волосы станут шелковистыми и гладкими. Самые полезные эфирные масла для роста волос: оливковое, лавандовое, касторовое, из семян тыквы, из виноградных косточек и кокосовое.

Активный образ жизни

Умеренные физические нагрузки, прогулки или упражнения помогут держать организм в прекрасной физической форме. А это, в свою очередь, будет влиять на рост и прочность волос. Также это отличный способ избавиться от стресса и тревожных состояний. Ведь когда наш организм в напряжении, волосы тоже слабеют и могут даже выпадать.

Зеленый чай

Для того чтобы волосы быстро росли, нужно пить зеленый чай. Поскольку он содержит кофеин, ускоряющий циркуляцию крови, соответственно, ускоряет рост волос. Также зеленым чаем можно ополаскивать волосы, чтобы не было перхоти.

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