Целебные чаи, которые обязательно нужно пить осенью и зимой: защищают от воспалений и простуды

С наступлением холодов мы начинаем болеть простудой. Кроме лекарств медики рекомендуют также пить чаи, облегчающие симптомы заболевания. К тому же, травяные напитки решают еще кучу проблем: лечат вирусные болезни, поддерживают иммунитет, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас нет противопоказаний к лекарственным травам, то такие чаи станут надежными помощниками для защиты организма от болезней в любое время года.

Какие травяные чаи лечат разнообразные заболевания: особенно полезно пить их зимой

Чай из сладкого корня. Лакричник – многолетнее растение, которое помогает избавиться от кашля и вывести мокроты из организма. Корень также снимает воспаление дыхательных путей и обладает антиаллергическими свойствами.

Лакричник – многолетнее растение, которое помогает избавиться от кашля и вывести мокроты из организма. Корень также снимает воспаление дыхательных путей и обладает антиаллергическими свойствами. Ромашковый чай. Это лекарственное растение имеет кучу полезных свойств для нашего здоровья. Ромашка борется с инфекционными и воспалительными процессами в организме. Поэтому ромашковый чай пригодится, если есть простудные заболевания. Ромашка помогает при ларингите, гриппе и устраняет воспаление дыхательных путей. Также этот чай полезно пить на ночь, чтобы успокоиться и улучшить сон.

Это лекарственное растение имеет кучу полезных свойств для нашего здоровья. Ромашка борется с инфекционными и воспалительными процессами в организме. Поэтому ромашковый чай пригодится, если есть простудные заболевания. Ромашка помогает при ларингите, гриппе и устраняет воспаление дыхательных путей. Также этот чай полезно пить на ночь, чтобы успокоиться и улучшить сон. Чай из бузины. Бузина входит в состав многих сиропов, которые лечат кашель при простудных заболеваниях. Поэтому смело можно пить чай из этого целебного растения. Также чай лечит раздражение кожи, стресс, аллергии и полезен при нарушениях дыхания. Из бузины производятся медицинские препараты, снижающие риск заболеваний сердца и сосудов. Также настои из бузины полезны для лечения расстройств центральной нервной системы.

Бузина входит в состав многих сиропов, которые лечат кашель при простудных заболеваниях. Поэтому смело можно пить чай из этого целебного растения. Также чай лечит раздражение кожи, стресс, аллергии и полезен при нарушениях дыхания. Из бузины производятся медицинские препараты, снижающие риск заболеваний сердца и сосудов. Также настои из бузины полезны для лечения расстройств центральной нервной системы. Разнообразие травяного чая с медом. Мед обладает целебными свойствами, поэтому его рекомендуется употреблять с любыми растениями – мелиссой, мятой, листьями малины и смородины. Чай с медом обволакивает горло, его полезные вещества убивают вирусы, а еще он оказывает обезболивающий эффект и укрепляет иммунитет.

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