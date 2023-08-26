Целебные ягоды ежевики: вылечат кучу болезней и «заморозят» процессы старения

Проблемы с иммунитетом, кишечником, сыпь на коже, морщины на лице – ежевика справится с этими сложностями на раз. Кому не хочется полакомиться ягодой и получить от нее такую целительную помощь? Эти ягоды – настоящий эликсир для молодости и здоровья. В Украине кусты ежевики плодоносят с конца июня до поздней осени. Поэтому самое время оздоровить и омолодить свой организм.

Какие полезные свойства имеет ежевика

Еще древнегреческий военный врач Диоскорид в I ст. н.е. доказал, что ежевика обладает целебными свойствами. Ее сок называли "кровью титанов" и назначали для лечения нервных расстройств, кровотечения и вирусных инфекций. А отварами из листьев лечили простуды и проблемы с кишечником. Но на этом лечебные свойства ежевики не ограничиваются. Настоями обрабатывали раны на коже, лечили экземы и потертости от военных доспехов.

На сегодняшний день список возможностей этой ягоды значительно расширился. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов ежевика будто «замораживает» процессы старения, продолжая активную молодость тела. Также она будет полезна тем, кто имеет заболевания диабетом, поскольку ее гликемический индекс составляет всего 25 единиц.

Все, кто хочет быстро и правильно худеть, могут добавлять ягоду в рацион. Кроме того, что фигура приобретет идеальные формы, ежевика еще нормализует процессы пищеварения и сделает детокс всего организма. Поскольку содержит в своем составе пектин, эффективно выводящий любые токсины из организма.

Польза ежевики для взрослых и детей

Ежевика – это витаминно-минеральный комплекс, содержащий органические кислоты и моносахара. Поэтому эта ягода полезна взрослым, детям и старикам. Также ежевику считают одной из самых полезных ягод для беременных женщин. Поскольку содержит железо, которое поднимает гемоглобин, рутин, укрепляющий сосуды, калий и кальций, борющиеся с отеками и укрепляющие кости. И все это усиливается антиоксидантами и пектином, предотвращающими мутации и предохраняющие от токсинов.

Однако ягоду не следует употреблять людям, имеющим проблемы с кишечником, из-за большого содержания косточек. Также когда наблюдается повышенная кислотность, не следует пить ежевичный сок.

Как можно употреблять ягоды ежевики

Ягоды также заготавливают на зиму. Из ежевики варят варенье, которое прекрасно помогает при простуде, делают желе и соус к мясу. Также ягоды можно сушить и затем добавлять в зимний чай.

Еще из ежевики делают вино, которое нужно в малых дозах употреблять всем, кто имеет упадок сил и плохой аппетит. А из листьев, которые сушат на зиму, можно делать настои и использовать их для лечения высыпаний на коже.

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