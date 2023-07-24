Целую или половинку: какие таблетки точно нельзя разламывать

Некоторые таблетки разламывать не следует, ведь они могут повредить желудок. Какое лекарство лучше не делить?

Часто бывает, что в одной таблетке не содержится нужная доза или человеку трудно проглотить целую таблетку, поэтому она ее разламывает. Оказывается, это можно делать не со всеми медикаментами.

Можно ли делить таблетки

Прежде всего, следует понимать, что в таблетке, не предназначенной для разделения, компоненты могут распределяться неравномерно. Поэтому невозможно определить точную дозировку половинки. Особенно это правило относится к лекарствам с несколькими действующими веществами.

Также некоторые лекарства покрывают специальной защитной оболочкой. Если ее нарушить, вещества могут попасть в кровь слишком быстро и результат может быть неэффективным или совсем не таким, как вы ожидаете. Часто пилюли вызывают и отрицательную реакцию с желудочным соком.

Не стоит забывать и о том, что таблетка, разделенная на части, при действии солнечных лучей или влажности может быстро утратить свои свойства.

Какие таблетки разламывать точно не стоит

Нужно просто запомнить некоторые нюансы и тогда вы точно не будете делить то лекарство, которое нельзя разламывать:

таблетки, у которых нет специальной полоски для деления на половинки;

легко рассыпающиеся таблетки крошатся;

лекарство, которое имеет резкий вкус и может раздражать желудок;

таблетки с несколькими основными компонентами;

противозачаточные средства;

сосудосуживающие и противосуточные препараты;

лекарства для химиотерапии;

капсулы с гелем или порошком.

Как облегчить процесс приема таблетки

Если вы чаще всего делили таблетки, потому что вам было трудно проглотить их, стоит прислушаться к простым советам, которые помогут облегчить этот процесс.

Во время приема обезболивающих средств всегда держите под рукой большой стакан воды. Если жидкости будет достаточно, таблетку будет легче проглатывать. Также вода предотвращает застревание остатков таблетки в пищеводе и повреждение слизистой.

Кроме того, если вы каждый раз будете запивать таблетки достаточным количеством воды, они будут лучше растворяться и усваиваться организмом.

Важно также есть заранее. Хотя многие лекарства могут действовать и натощак, некоторые отрицательно влияют на желудок.

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