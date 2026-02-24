Чаи могут поддержать гормональный баланс: какие напитки действительно работают и кому они подходят

Чай / © Credits

Сбалансированный рацион и здоровый образ жизни остаются основой гормонального здоровья, но некоторые чаи могут дополнительно помочь организму. Их действие связано с влиянием на уровень инсулина, эстрогена, тестостерона или прогестерона, влияющих на сон, обмен веществ, стресс и репродуктивное здоровье.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит высокую концентрацию антиоксидантов, в частности EGCG, который поддерживает метаболизм и чувствительность к инсулину. Исследования показывают, что регулярное употребление в течение не менее трех месяцев может снижать уровень сахара в крови и умеренно влиять на вес. Для людей с синдромом поликистозных яичников это может означать уменьшение проявлений, связанных с повышенным уровнем андрогенов.

Длительные наблюдения также показали улучшение уровня эстрогена и качества сна у женщин, а у мужчин — более высокий уровень тестостерона и стабильное настроение.

«Зеленый чай безопасен для большинства людей. Некоторые замечают легкие побочные эффекты, такие как частое мочеиспускание или расстройство желудка», — говорится в статье.

Чай из мяты перечной

Напиток из мяты не содержит кофеина и часто рекомендуется людям с СПКЯ. Исследования показывают, что он может снижать уровень тестостерона, ослаблять проявления акне и нежелательный рост волос, а также поддерживать овуляцию благодаря повышению уровня ФСГ. Чай легко готовится из свежих или сушеных листьев и сочетается с лимоном или медом.

Чай из витекса

Витекс традиционно применяют для облегчения симптомов ПМС и нормализации менструального цикла. Он может снижать уровень пролактина и повышать прогестерон, что способствует регулярности лютеиновой фазы. Его иногда используют и для уменьшения проявлений менопаузы, в частности приливов, однако доказательств пока недостаточно. Напиток обычно безопасен для кратковременного употребления (до трех месяцев), но противопоказан во время беременности, лактации, при приеме гормональных препаратов и при гормонозависимых онкологических заболеваниях.

Чай из майорана

Майоран содержит антиоксиданты и успокаивающие соединения, которые могут влиять на женские репродуктивные гормоны. В исследованиях отмечают его потенциальную способность снижать уровень мужских гормонов при СПКЯ, облегчать менструальные спазмы и поддерживать работу яичников. Напиток имеет мягкий травяной вкус, однако его не советуют употреблять беременным и кормящим женщинам.

Чай из корня солодки

Корень солодки может влиять на уровень кортизола и поддерживать работу надпочечников. Его также связывают со снижением тестостерона и возможным усилением действия некоторых препаратов против СПКЯ, в частности спиронолактона. Отдельные исследования указывают на потенциальную пользу при приливах и для здоровья костей в период менопаузы, но результаты различаются.

Регулярное употребление такого чая требует осторожности, поскольку он может повышать давление и снижать уровень калия. Перед частым употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

