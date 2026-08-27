Час тренировки не компенсирует день за столом: кардиохирург назвал главную ошибку офисных работников

Спортзал не спасет: кардиохирург объяснил, почему 10 часов в кресле смертельно опасны

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Длительное сидение в течение дня существенно повышает риск преждевременной смерти, возникновения сердечно-сосудистых патологий и вдвое увеличивает вероятность развития диабета. При этом даже ежедневная интенсивная тренировка утром или вечером не способна полностью нивелировать вред от 10 часов сидящего образа жизни.

Об этом рассказал американский кардиохирург с более чем 25-летним опытом Джереми Лондон, передает Daily Mail.

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По словам врача, в среднем человек проводит в сидячем положении почти половину времени бодрствования. Малоподвижность ухудшает способность организма метаболизировать сахар, замедляет кровообращение и провоцирует скрытый вес.

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Он сказал, что для тех, кто проводит большую часть времени сидя, существует повышенный риск преждевременной смерти и сердечных заболеваний. Кроме того, это вдвое увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти номер один в Америке, которая ежегодно уносит миллион жизней. Это заболевание, включающее, в частности, ишемическую болезнь сердца, инфаркт и инсульт, убивает больше американцев, чем рак и деменция вместе взятые, и, по оценкам экспертов, его распространенность растет.

Но если вы собираетесь принять на себя обязательство вести более активный образ жизни, это не сразу решит проблему.

«Единодневная утренняя тренировка не компенсирует 10 часов сидячего режима. Важно движение в течение дня», — сказал врач.

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Как уменьшить вред от сидячей работы:

Разговаривайте стоя: вставайте и ходите по помещению во время телефонных звонков.

Делайте микропаузы: выполняйте 10 приседаний или короткую разминку между рабочими встречами и задачами.

Выбирайте лестницу: откажитесь от лифта в пользу пешего подъема.

Прогуливайтесь в обед: выходите на свежий воздух во время перерыва.

Соблюдайте правила «30/60»: на каждые 30 минут сидения совершайте 60 секунд активного движения (вставание со стула, марш на месте или потягивание).

Постоянную физическую активность небольшими порциями в течение суток врач называет главным «лекарством» против последствий малоподвижного образа жизни. Медик подчеркнул, что самое важное для вашего здоровья — это продолжать двигаться в течение дня.

«Это и есть лекарство», — добавил он.

Ранее врач посоветовал напиток, который поможет лучше спать.

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