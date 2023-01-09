Чаще болеют женщины после 50 лет: врач рассказывает, что такое остеопороз и как его лечить

Что такое остеопороз, какие первые его симптомы и как лечить это заболевание – на эти и другие вопросы вы найдете ответы в материале ТСН.ua.

Все об остеопорозе, в частности о том, почему им чаще всего болеют женщины после 50 лет, рассказал гость программы "Откровенно с врачом" на Украинском радио "Черниговская волна" врач-ортопед Олег Кипа.

Что такое остеопороз и кто может заболеть им

Остеопороз – системное заболевание. У больных существенно снижается костная масса тела.

Первичный остеопороз часто называют постменопаузальным. А все потому, что им чаще всего заболевают женщины после 50 лет, ведь после наступления менопаузы происходят существенные изменения гормонального фона.

Вторичный остеопороз могут диагностироваться также и у мужчин, особенно в возрасте после 70-80 лет. Здесь все зависит от сопутствующих заболеваний. Например, часто остеопороз появляется, если человек болеет сахарным диабетом, ревматоидными болезнями или у него происходит уменьшение костной массы.

Также вторичный остеопороз может развиться на фоне эндокринных заболеваний или хронической почечной недостаточности. К остеопорозу приводит и длительное прием различных лекарственных средств. Особенно подобное бывает у больных системно-красной волчанкой, ревматоидным артритом, которые долгое время принимают глюкортикоиды в больших дозировках. Такой остеопороз часто называют медикаментозным.

В травматологии выделяют четыре локации, которые могут стать своеобразными маркерами этого системного заболевания: шейка бедренной и плечевой кости, поясничный отдел позвоночника, лучевая кость. Есть также случаи, когда происходит онкологически-метостатическое впечатление позвоночника. Тогда врачи должны собрать у пациента анамнез и постоянно быть на страже. Ведь если человек молод, можно заподозрить именно онкологию. Потому что остеопороз является первопричиной болезни.

Некоторые проявления недостаточной плотности костной ткани могут наблюдаться у детей. К примеру, такое заболевание как рахит отличается искривлением костей конечностей у детей, когда в организме есть недостаток определенных веществ.

Может ли быть остеопороз генетическим заболеванием

Остеопороз, по словам врача Олега Кипы, это не генетическое заболевание. Он чаще всего появляется из-за недостатка витаминов, особенно D3, ранее часто принимавшихся в виде рыбьего жира. У детей остеопороз может являться следствием непереносимости лактозы или искусственного вскармливания, когда нет возможности получить естественный кальций.

Кто в группе риска

Люди европеоидной и монголоидной рас;

Женщины в возрасте от 50 лет, у которых началась менопауза (в этот период происходит сильное вымывание фосфора и кальция из костей);

Люди, у которых недостаточная масса тела (менее 56 кг).

Есть также факторы, которые могут влиять на остеопороз:

употребление алкоголя;

курение;

малоподвижный образ жизни;

употребление крепкого чая, кофе;

депрессия.

Профилактика остеопороза: что нужно знать

Многим интересно, как лечить остеопороз. К сожалению, медики на этот вопрос всегда отвечают однозначно: его вылечить невозможно. Однако можно проводить профилактику остеопороза. Главными действиями в этом случае являются:

увеличение физической активности;

правильное питание;

прием препаратов кальция и D3;

слежка за психическим здоровьем;

отказ от вредных привычек.

Также есть некоторые анализы, помогающие предупредить болезнь. В частности, сбор венозной крови, показатели состояния уровня фосфора, кальция в крови, минеральное определение плотности костной ткани.

Из-за остеопороза человек может обрести инвалидность. Основным осложнением врач называет переломы (если они появляются на горлышке бедра или в позвоночнике, человек становится неподвижным).

Сам остеопороз нельзя назвать причиной смерти пациента. К этому приводят патологические осложнения, в особенности гиподинамия (отсутствие движения). Из-за нее происходит нарушение пищеварения, кишечная непроходимость.