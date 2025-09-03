Часть гель-лаков оказалась под запретом в ЕС: какая причина

лак / © Credits

С 1 сентября в Европейском Союзе вступил в силу запрет на использование триметилбензоилдифенилфосфиноксида (ТПО) в косметике. Это вещество десятилетиями применялось в гель-лаках для ногтей как фотоинициатор — компонент, обеспечивающий быстрое отверждение под действием ультрафиолетового света.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Европейская комиссия внесла ТПО в категорию веществ, классифицированных как канцерогенные, мутагенные или такие, которые могут негативно влиять на репродуктивную систему (CMR). Отраслевые компании могли подать безопасные досье для обоснования дальнейшего использования ингредиента, однако в случае с ТПО этого сделано не было. Причина — наличие альтернативных фотоинициаторов, которые способны выполнять те же функции.

Представительница Ассоциации косметики, туалетных принадлежностей и парфюмерии Франческа Раполла отметила, что индустрия не доказала необходимости сохранения ТПО в лаках для ногтей. Именно поэтому ЕС принял решение о полном запрете этого вещества в косметике.

Вместе с тем эксперты подчеркивают: запрет носит превентивный характер. Ученый в сфере ногтевой индустрии Дуг Скун объяснил, что изъятие ТПО — это скорее предупредительный шаг, а не реакция на конкретные проблемы с уже доступными продуктами. В отчете Европейского химического агентства от 2021 года говорится об исследованиях, проведенных на крысах с большими дозами вещества, введенными перорально. Это отличается от способа применения ТПО в гель-лаках.

Специалисты отрасли также утверждают, что после полимеризации ТПО полностью расходуется или превращается в другие продукты реакции. По словам компании ProNails, в затвердевшем геле это вещество не может испаряться или контактировать с кожей. Даже минимальные остатки, которые могут оставаться, составляют менее 0,1% и сосредотачиваются в верхнем липком слое.

При этом не все гель-лаки содержали ТПО, поэтому изменения коснутся лишь части продукции. Производители уже работают над переходом на другие фотоинициаторы и планируют четко маркировать новые составы без этого вещества. По словам Скуна, отказ от ТПО не должен повлиять на качество или стойкость маникюра.

