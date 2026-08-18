Частая отрыжка может возникать не только после еды: когда организм сигнализирует о проблеме

Когда частая отрыжка опасна: симптомы, при которых следует обратиться к врачу / © pexels.com

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Отрыжка — естественный процесс, благодаря которому организм выводит лишний воздух из верхних отделов пищеварительного тракта. Однако если она стала возникать гораздо чаще, не зависит от приёма пищи или сопровождается другими нарушениями пищеварения, стоит обратить на это внимание.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Газ, выделяющийся при отрыжке, в большинстве случаев не является результатом переваривания пищи. Значительную его часть составляет обычный воздух, который человек заглатывает во время еды, питья, разговора или глотания слюны.

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По каким причинам отрыжка может участиться

Попавший внутрь воздух задерживается в пищеводе и верхней части желудка. Когда его накапливается достаточно, нижний пищеводный сфинктер ненадолго расслабляется, позволяя газу выйти наружу через пищевод и рот. Таким образом организм предотвращает чрезмерное растяжение желудка и вздутие.

В то же время количество проглоченного воздуха во многом зависит от привычек человека. Например, его количество может увеличиваться из-за слишком быстрого приема пищи, недостаточного пережевывания или оживленных разговоров за столом.

К усиленному заглатыванию воздуха также могут приводить жевательная резинка, леденцы, питье через трубочку и курение. Состояние, при котором человек заглатывает чрезмерное количество воздуха, называется аэрофагией.

Еще один распространенный фактор — газированные напитки. Содержащийся в них углекислый газ попадает в желудок, откуда организм пытается его вывести. Поэтому несколько отрыжек после газированной воды или другого напитка с пузырьками не считаются чем-то необычным.

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Как отрыжка связана со стрессом

Во время стресса или тревоги отрыжка также может учащаться. Причина заключается в изменении дыхания и глотательных движений: человек может незаметно для себя заглатывать больше воздуха.

Отдельно специалисты выделяют наджелудочную отрыжку. В этом случае воздух попадает только в пищевод, не достигая желудка, после чего практически сразу выходит обратно. Такие эпизоды могут повторяться многократно и быть связаны с поведенческими механизмами.

Какие проблемы с пищеварением могут сопровождаться отрыжкой

Частые отрыжки могут возникать у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Обычно в таком случае наблюдаются и другие симптомы: изжога, ощущение жжения за грудиной, кислый или горький привкус во рту или попадание содержимого желудка обратно в пищевод.

Еще одним возможным сопутствующим состоянием является функциональная диспепсия. Она может проявляться ощущением переполнения желудка после еды, слишком быстрым насыщением, а также болью или жжением в верхней части живота.

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Когда частая отрыжка требует внимания

По одной только отрыжке определить конкретное заболевание невозможно. Не существует и универсальной нормы, которая устанавливала бы, сколько раз в день человек может отрыгивать. Поэтому более важным признаком является заметное изменение привычного состояния и появление других симптомов.

Обратиться к врачу следует, если отрыжка без видимой причины стала значительно чаще, не проходит в течение длительного времени или начинает мешать повседневной жизни.

Не стоит откладывать консультацию и в том случае, если наряду с этим появились проблемы с глотанием, повторная рвота, сильная или постоянная боль в животе, непреднамеренная потеря веса, признаки кровотечения, длительная изжога или другие новые симптомы со стороны пищеварительной системы.

Напомним, что после 50 лет избавиться от лишних килограммов может быть сложнее, но даже небольшие изменения в рационе имеют значение. Три вида семян можно добавить в утренний кофе, чтобы дольше чувствовать сытость и легче контролировать аппетит.

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