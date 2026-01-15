Частое употребление антибиотиков вызывает неожиданный побочный эффект

Антибиотики могут ухудшать психоэмоциональное состояние / © Pexels

Китайские исследователи из клиники при медицинском университете Чунцина обнаружили, что чрезмерное и частое применение антибиотиков может повышать риск тревожных расстройств и нарушений настроения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Эксперименты, которые ученые проводили на мышах, показали, что нарушение состава кишечного микробиома после употребления антибиотиков сопровождается снижением уровня ацетилхолина — нейромедиатора, играющего важную роль в регуляции эмоций и поведения. На фоне этих изменений у животных появлялись выраженные признаки тревожности.

Исследование также выявило, что у людей, недавно завершивших лечение антибиотиками, уровень тревожности был выше, чем у тех, кто не использовал эти препараты. При этом у них также фиксировалось снижение концентрации ацетилхолина в крови и кишечнике.

Особенно заметными эти изменения были при уменьшении численности бактерий рода Bacteroides, которые, по мнению исследователей, могут играть ключевую роль в поддержании психоэмоционального баланса.

Авторы исследования отметили, что такой побочный эффект от употребления антибиотиков не означает необходимости отказаться от этих важных лекарств. Однако назначать их нужно взвешенно, чтобы избежать потенциальных рисков от неоправданного и агрессивного применения.

