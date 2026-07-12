Частые ночные походы в туалет могут свидетельствовать о скрытых заболеваниях

Туалет / © Unsplash

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Регулярные пробуждения ночью из-за потребности помочиться могут быть не только следствием чрезмерного употребления жидкости, но и свидетельствовать о серьезных скрытых заболеваниях.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на врачей.

Как отмечает издание, состояние, при котором человек просыпается для мочеиспускания более одного раза за ночь, имеет медицинское название — никтурия. Хотя её распространённость возрастает с возрастом и она затрагивает более половины людей старше 50 лет, врачи подчеркивают, что это не всегда является естественным признаком старения.

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«Хотя обычно считается, что это нормальное явление, связанное со старением, никтурия может иметь причины, поддающиеся лечению», — пояснила уролог Мариса Клифтон.

По словам врача, ночные пробуждения могут быть связаны с приемом мочегонных препаратов, однако нередко они сигнализируют о гораздо более серьезных нарушениях, в частности об обструктивном апноэ во сне.

При этом заболевании дыхательные пути частично или полностью перекрываются во время сна, из-за чего уровень кислорода в крови снижается, а мозг вынужден постоянно пробуждать организм для восстановления дыхания.

Клифтон отмечает, что апноэ во сне также стимулирует выработку предсердного натрийуретического пептида — гормона, который увеличивает ночную выработку мочи, что и приводит к частым походам в туалет.

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Кроме того, врачи предупреждают, что никтурия может быть одним из признаков сахарного диабета. Из-за повышенного уровня глюкозы в крови почки работают интенсивнее, пытаясь вывести её избыток, что также увеличивает частоту мочеиспускания.

Специалисты советуют не игнорировать этот симптом и обратиться к врачу, если ночные пробуждения происходят несколько раз за ночь, вызывают усталость, появились внезапно или сопровождаются другими необычными симптомами. Именно своевременное обследование поможет выявить возможные скрытые заболевания и начать лечение.

Напомним, что в жаркую погоду даже небольшое количество алкоголя может гораздо сильнее влиять на организм. Врачи предупреждают, что это повышает риск обезвоживания, теплового истощения и потери сознания.

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