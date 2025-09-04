ChatGPT вытесняет тренера: как искусственный интеллект помогает людям похудеть

ИИ помогает похудеть / © pixabay.com

ChatGPT может помочь вам с диетой для похудения, предоставляя индивидуальные советы по питанию. Он может предлагать здоровые рецепты, давать советы по здоровым пищевым привычкам и давать отзывы о вашей текущей диете. ChatGPT также может помочь вам отследить ваш прогресс в потере веса.

Чтобы получить свой план похудания от искусственного интеллекта, достаточно сформулировать запрос максимально конкретно. Например: я работаю в офисе с 8 до 18, хочу питаться полезнее и больше заниматься спортом, имею доступ к стандартному спортзалу. Создай подробный недельный план тренировок, меню, рецепты и другие советы.

В ответ ChatGPT может предоставить расписание тренировок на каждый день с указанием времени, подходов и повторений, три рецепта в день с описанием приготовления, а также советы по оптимизации процесса, например утренние тренировки для освобождения вечеров или использования суперсетов для экономии времени. Если упражнение или блюдо вам не нравится, можно попросить альтернативу. А если у вас есть конкретная цель, например, подготовка к марафону или набор мышечной массы, алгоритм адаптирует план под нее.

Однако специалисты отмечают, что хотя искусственный может быть полезным инструментом, он не заменит консультацию врача или сертифицированного тренера в случаях, когда речь идет о проблемах со здоровьем. Кроме того, ChatGPT не всегда учитывает индивидуальные физиологические особенности, поэтому пользователям следует следить за своими ощущениями и при необходимости корректировать план.

Какие преимущества ChatGPT для тренировок

Искусственный интеллект может быть полезным инструментом для создания фитнес-тренировок по нескольким причинам:

