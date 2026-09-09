Чай и кофе могут повышать риск развития рака: ученые назвали опасную привычку

Горячий чай и кофе могут повышать риск развития рака пищевода / © pexels.com

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Очень горячий чай и кофе могут быть связаны с повышенным риском развития одного из видов рака пищевода. В то же время отказываться от любимых напитков не нужно — исследователи советуют прежде всего следить за их температурой и не пить кипяток.

Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на крупное исследование специалистов Oxford Population Health при Оксфордском университете, финансируемое Cancer Research UK.

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Учёные проанализировали данные около 980 тысяч взрослых, участвовавших в двух крупных британских проектах — UK Biobank и Million Women Study.

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Насколько возрастает риск

Исследователи выяснили, что среди людей, которые отмечали привычку пить горячие напитки, риск плоскоклеточного рака пищевода был примерно в 1,7 раза выше, чем среди тех, кто предпочитал теплые напитки. Для тех, кто пил чай или кофе очень горячими, этот показатель был примерно в три раза выше.

Важное значение имело и количество: повышенный риск наблюдался у людей, выпивавших шесть или более горячих напитков в день, по сравнению с теми, кто употреблял менее шести.

«Эксперты сходятся во мнении, что охлаждение напитков перед употреблением или добавление холодного молока может свести этот риск к нулю. Новое исследование показало, что температура, при которой западные люди пьют кофе и чай, составляет примерно 60 °C», — говорится в статье.

Еще в 2016 году Международное агентство по изучению рака отнесло употребление очень горячих напитков — температурой свыше 65 °C — к категории «вероятно канцерогенных».

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Почему горячие напитки могут быть опасны

Специалисты предполагают, что высокая температура может повреждать клетки слизистой оболочки пищевода, что может способствовать развитию онкологического заболевания.

В то же время связь была выявлена именно в отношении плоскоклеточного рака пищевода. В отношении другого основного типа — аденокарциномы — исследователи не обнаружили явной зависимости от температуры напитков.

«Хотя риск развития этого вида рака в Великобритании остается относительно низким, это исследование добавляет доказательств того, что употребление очень горячих напитков может повысить риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Однако есть простая мера, которую люди могут принять — дать чашке чая немного остыть, прежде чем сделать глоток. А самые важные способы снизить риск этого вида рака — это не курить и сократить потребление алкоголя», — отметила руководитель отдела медицинской информации в Cancer Research UK Фиона Осгун.

Авторы исследования отмечают, что теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы более точно определить температуру напитка, при которой риск начинает расти.

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Напомним, что ежедневное употребление сладких напитков может быть связано со значительно более высоким риском развития рака желудка. Новое масштабное исследование показало: среди людей, которые выпивали не менее одной порции такого напитка в день, риск был примерно в 2,5 раза выше.

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