Чего ни в коем случае нельзя делать за похмелье — объяснение Минздрава

Чего ни в коем случае нельзя делать за похмелье — объяснение Минздрава

Минздрав развеивает мифы о "действенных" методах борьбы с похмельным синдромом.

В Министерстве здравоохранения в канун Нового года посоветовали, что нужно делать в случае похмелья, а чего нельзя в любом случае.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Чего не следует делать в случае алкогольной интоксикации

Выпить еще алкоголь, если у вас похмелье.

Этот способ не работает! Не употребляйте алкогольные напитки не менее 48 часов после того, как выпили.

Съесть что-нибудь жирное.

Жирная пища может навредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту. Лучше выбрать легкие блюда в небольшом количестве: кисломолочные продукты или заваренные овсяные хлопья.

Выпить кофе.

Кофеин может привести к еще большему обезвоживанию организма. Вместо этого нужно пить больше воды – это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

Отказаться от еды.

Когда вас тошнит, отказ от еды может показаться хорошей идеей. Однако это может привести к снижению уровня сахара в крови и усугубить самочувствие.

Сон.

Лучше на следующее утро после застолья – подняться с кровати и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

Пить спортивные напитки с электролитами, ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс.

Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья или воздействием добавленных электролитов на тяжесть похмелья. У большинства людей организм быстро восстанавливает баланс электролитов, как только прекращается действие алкоголя.

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В Минздраве отмечают, что на самом деле помогает в случае похмелья только время. Следует дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Эти процессы ускорить невозможно.

Отмечается, что существует прямая зависимость развития опасных заболеваний от потребленных доз алкоголя. Чем больше спиртного вы употребляете, тем выше риск возникновения шести видов рака.

Также нельзя сочетать алкоголь с лекарством. Это может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.

Как снизить количество алкоголя во время праздников?

Избегайте "триггеров". Если некоторые люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать.

Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Алкоголь можно заменить например, прогулками на свежем воздухе, спортом, медитацией или другими техниками расслабления.

По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

Ранее врач рассказал, как бороться с новогодним похмельем.

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