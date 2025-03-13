Мужчина прожил 104 дня с искусственным титановым сердцем в рамках революционного исследования

40-летнему мужчине установили устройство в ноябре в прошлом году.

Мужчина успешно прожил с искусственным титановым сердцем 104 дня, став первым человеком, прожившим так долго.

Об этом сообщает PennMedicine.

Пациенту 40 лет и он ожидал донорскую трансплантацию.

Время, необходимое для получения донорского сердца в США, "колеблется от нескольких дней до нескольких месяцев". Существует несколько факторов, влияющих на скорость получения донорского сердца, некоторые из которых – группа крови, степень заболевания и размер тела. Учитывая это, некоторые пациенты нуждаются в временном устройстве, которое поможет им дождаться трансплантации – именно здесь и появляется искусственное титановое сердце.

BiVACOR – американско-австралийская компания, стоящая за созданием устройства, изменяющего правила игры. Технология имеет лишь одну подвижную часть – левитирующий ротор, который удерживается на месте с помощью магнитов, объясняет CNN.

Мужчина, которому установили сердце, прошел процедуру в больнице Святого Винсента в Сиднее, Австралия. Он страдал тяжелой сердечной недостаточностью и сейчас "хорошо выздоравливает" после качественной трансплантации.

Хотя искусственное сердце в настоящее время используется как мост для поддержания здоровья людей перед трансплантацией, есть надежда, что оно станет долгосрочной альтернативой человеческому сердцу.

Искусственное титановое сердце / Фото: BiVACOR

"Вся команда BiVACOR глубоко благодарна пациенту и его семье за доверие к нашему тотальному искусственному сердцу", — прокомментировал основатель BiVACOR, австралийский биоинженер Дэниел Тиммс. "Их отвага проложит путь к бесчисленному количеству пациентов, которые получат эту технологию, спасающую жизнь".

Пациент был выписан из больницы в феврале, что сделало его первым человеком в мире, покинувшим больницу с тотальным искусственным сердцем BiVACOR.

В начале этого месяца ему пересадили настоящее сердце.

Профессор Крис Хейворд из Института кардиологических исследований имени Виктора Чанга сказал, что искусственное сердце начало "совершенно новую игру в области трансплантации сердца".

Хейворд, наблюдающий за выздоровлением мужчины, прошедшего через эту процедуру, сказал: "В уходящее десятилетие искусственное сердце откроет новые горизонты. В течение следующего десятилетия мы увидим, как искусственное сердце станет альтернативой для пациентов, которые не могут ждать донорского сердца или когда донорское сердце просто недоступно".

Напомним, единственный в мире человек со свиным органом прожил рекордные два месяца. Женщине пересадили свиную почку.

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