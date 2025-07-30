Телевизор / © Unsplash

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Каждый лишний час, проведенный перед телевизором после 60 лет, может приблизить человека к инсульту. Об этом предупреждают американские ученые из Университета Сан-Диего.

Об этом пишут Новости Ю.

В исследовании указано: каждый дополнительный час в сидячем положении увеличивает вероятность инсульта на 14%. Особенно опасным оказалось проведение более 13 часов в день в пассивном состоянии — в таком случае риск повышается уже на 44% по сравнению с сидящими не более 11 часов.

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По словам исследователей, чаще всего пожилые люди просто отдыхают на диване, читают или смотрят телевизор. В то же время, такой образ жизни значительно ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует накоплению жировых бляшек в артериях, что приводит к инсульту.

Впрочем, есть простой способ снизить риски: всего 25 минут ежедневных умеренных физических нагрузок — прогулок пешком или езды на велосипеде — уменьшают вероятность инсульта на 40%.

Специалисты советуют людям преклонного возраста снизить время, проведенное в сидячем положении, и ежедневно давать себе хотя бы минимальную нагрузку. Физическая активность способствует снижению уровня холестерина и АД, нормализует работу сердца и сосудов.

Результаты исследования стали очередным напоминанием: даже в пожилом возрасте забота об активности — это забота о жизни.

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Напомним, слышать биение собственного сердца в ухе — для некоторых людей это не метафора, а тревожная реальность. Речь идет о пульсирующем шуме, проявляющемся как ритмичный гул, стук или свист в такт сердцебиения. По словам медиков, такой симптом может являться признаком ряда заболеваний.

Пульсирующий шум встречается примерно у 10% пациентов с тинитусом. В отличие от обычного звона этот звук имеет четкий ритм, обычно возникает в одном ухе и не сопровождается потерей слуха. Причина — изменения в кровотоке вблизи внутреннего уха, поэтому шум не мнимый, а физически обусловленный.