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Чем дольше у телевизора — тем ближе инсульт: новое тревожное исследование
Малоподвижность и возраст — опасная комбинация, существенно повышающая вероятность инсульта.
Каждый лишний час, проведенный перед телевизором после 60 лет, может приблизить человека к инсульту. Об этом предупреждают американские ученые из Университета Сан-Диего.
Об этом пишут Новости Ю.
В исследовании указано: каждый дополнительный час в сидячем положении увеличивает вероятность инсульта на 14%. Особенно опасным оказалось проведение более 13 часов в день в пассивном состоянии — в таком случае риск повышается уже на 44% по сравнению с сидящими не более 11 часов.
По словам исследователей, чаще всего пожилые люди просто отдыхают на диване, читают или смотрят телевизор. В то же время, такой образ жизни значительно ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, способствует накоплению жировых бляшек в артериях, что приводит к инсульту.
Впрочем, есть простой способ снизить риски: всего 25 минут ежедневных умеренных физических нагрузок — прогулок пешком или езды на велосипеде — уменьшают вероятность инсульта на 40%.
Специалисты советуют людям преклонного возраста снизить время, проведенное в сидячем положении, и ежедневно давать себе хотя бы минимальную нагрузку. Физическая активность способствует снижению уровня холестерина и АД, нормализует работу сердца и сосудов.
Результаты исследования стали очередным напоминанием: даже в пожилом возрасте забота об активности — это забота о жизни.
Напомним, слышать биение собственного сердца в ухе — для некоторых людей это не метафора, а тревожная реальность. Речь идет о пульсирующем шуме, проявляющемся как ритмичный гул, стук или свист в такт сердцебиения. По словам медиков, такой симптом может являться признаком ряда заболеваний.
Пульсирующий шум встречается примерно у 10% пациентов с тинитусом. В отличие от обычного звона этот звук имеет четкий ритм, обычно возникает в одном ухе и не сопровождается потерей слуха. Причина — изменения в кровотоке вблизи внутреннего уха, поэтому шум не мнимый, а физически обусловленный.