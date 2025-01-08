Чем грозит миру новая вспышка метапневмовируса: ответили в ВОЗ

Метапневмовирус впервые был обнаружен в 2001 году, и он уже давно присутствует среди человеческой популяции. Обычно hMPV активизируется зимой и весной, вызывая респираторные инфекции.

Метапневмовирус человека (hMPV), циркулирующий в Китае, не является новым явлением и обычно вызывает симптомы, похожие на простуду.

Об этом заявила спикер ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, вспышки или чрезвычайные ситуации, связанные с этим вирусом, в Китае не зафиксированы, а загруженность больниц ниже, чем в прошлом году в этот же период.

Что известно о метапневмовирусе

Метапневмовирус впервые был обнаружен в 2001 году, и он уже давно присутствует среди человеческой популяции. Обычно hMPV активизируется зимой и весной, вызывая респираторные инфекции.

"Этот вирус, как и другие вирусы простуды, может представлять опасность для людей с низким иммунитетом, в частности для младенцев и пожилых", — отметила Харрис.

В то же время она подчеркнула, что уровень смертности от hMPV очень низкий и вирус редко становится причиной летальных исходов, за исключением наиболее уязвимых групп населения.

Рекомендации ВОЗ

Представитель организации рекомендует соблюдать стандартные меры профилактики:

• носить маски в закрытых помещениях;

• обеспечивать вентиляцию;

• соблюдать гигиену рук.

Харрис также отметила, что риск птичьего вируса H5N1 остается низким, поскольку он обычно не передается от человека к человеку, а попадает в организм из-за контакта с домашней птицей или скотом.

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Таким образом, ситуация с респираторными инфекциями в Китае остается в пределах сезонной нормы.

Напомним, в Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит. Этот опасный вирус уже достался Украине.Казахстан и Индия.