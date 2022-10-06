Чем грозит полиомиелит ребенку и как его предотвратить

Вирус полио передается от человека к человеку, обычно, через грязные руки.

Полиомиелит – очень заразное и опасное инфекционное заболевание, наиболее уязвимыми к которому являются дети до 5 лет, не получившие вакцину против этой инфекции.

Специалисты Минздрава рассказывают, чем может угрожать полиомиелит ребенку и как защититься от инфекции.

Полиовирус может оставаться на игрушках и бытовых вещах, затрагиваемых инфицированными людьми.

Факт: 1 человек из 200 инфицированных вирусом полиомиелита остается парализованным на всю жизнь.

"50-10% из тех, у кого возник паралич, умирают, когда вирус парализует дыхательные мышцы", – рассказывают врачи.

Один из четырех человек в течение нескольких дней после заражения полиомиелитом имеет симптомы, похожие на грипп:

лихорадка,

усталость,

тошнота,

боль в горле и животе,

головная боль,

слабость в мышцах

Инкубационный период после заражения человека полиовирусом может длиться от 4 до 35 дней, после чего может развиться полиомиелит.

Самым страшным следствием заболевания является паралич, остающийся на всю жизнь. Паралич может поразить ноги, руки, плечи, грудь, живот, лицо и другие органы (сердце, мозг).

Лекарства против полиомиелита не существует. Единственный способ предотвратить заболевание – вакцинация.

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