Чем лайм отличается от лимона и каковы его полезные свойства

Лайм, как и лимон, относится к семейству цитрусовых, их еще называют "рутовыми". В отличие от своего собрата, лайм имеет зеленую кожуру и кисло-сладкую мякоть. Поэтому многие опытные хозяйки для приготовления напитков выбирают именно его, чтобы придать изысканный освежающий вкус. А еще лайм содержит большое количество витамина С и антиоксидантов, которые очень важны для здоровья нашего организма. Рассказываем, какими схожими и отличительными свойствами обладают лайм и лимон, какая польза, что лечит зеленый фрукт.

Чем отличаются лайм и лимон: какие схожие свойства

Оба фрукта содержат много пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Также очень схожи по калорийности. Лимон содержит гораздо больше витамина С, поэтому более кислый, чем лайм. Оба фрукта также содержат лимонную кислоту. Лайм и лимон отличаются содержанием эфирных масел, что сказывается на их вкусе. Лайм, в отличие от своего собрата, слегка горьковат. Лимон дольше сохраняется, при этом его вкусовые свойства остаются неизменными. Лайм же сохраняется гораздо меньше, примерно две недели. Именно столько времени сохраняется его питательная ценность. В кулинарии оба фрукта используются одинаково, хотя кое-чем все же отличаются. Лимон добавляют в рыбу, мясо и салаты, а лайм больше подходит для напитков и как заправка в салаты.

Какие полезные свойства лайма: что лечит

Лайм содержит множество антиоксидантов и витаминов, поэтому регулярное употребление фрукта способствует улучшению здоровья всего организма.

Предотвращает окислительные процессы клеток в организме, что является причиной возникновения онкологии и различных патологий.

Повышает защитные функции организма и облегчает преодоление стрессовых ситуаций, укрепляя нервную систему.

Благодаря витаминам А, Е, К и С улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление фрукта способствует омоложению кожи.

В мякоти лайма содержатся волокна, обладающие диетическими свойствами. Поэтому употребление этого вида цитрусовых налаживает процессы пищеварения, ускоряет обмен веществ, что помогает быстрее похудеть.

Лайм способен обеспечивать поддержание полезной микрофлоры кишечника, способствует повышению аппетита.

Фрукт обладает антивирусными и антисептическими свойствами, способствует выведению из организма токсичных веществ и солей, которые провоцируют отеки на теле.

Регулярное употребление лайма обеспечивает очищение крови от "плохого" холестерина, защищает от атеросклероза и патологий сердечно-сосудистой системы.

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