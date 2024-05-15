Чем лайм отличается от лимона и каковы его полезные свойства

Какая польза лайма, что лечит, какие общие свойства с лимоном.
Лайм, как и лимон, относится к семейству цитрусовых, их еще называют "рутовыми". В отличие от своего собрата, лайм имеет зеленую кожуру и кисло-сладкую мякоть. Поэтому многие опытные хозяйки для приготовления напитков выбирают именно его, чтобы придать изысканный освежающий вкус. А еще лайм содержит большое количество витамина С и антиоксидантов, которые очень важны для здоровья нашего организма. Рассказываем, какими схожими и отличительными свойствами обладают лайм и лимон, какая польза, что лечит зеленый фрукт.
Чем отличаются лайм и лимон: какие схожие свойства
- Оба фрукта содержат много пищевых волокон, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Также очень схожи по калорийности.
- Лимон содержит гораздо больше витамина С, поэтому более кислый, чем лайм. Оба фрукта также содержат лимонную кислоту.
- Лайм и лимон отличаются содержанием эфирных масел, что сказывается на их вкусе. Лайм, в отличие от своего собрата, слегка горьковат.
- Лимон дольше сохраняется, при этом его вкусовые свойства остаются неизменными. Лайм же сохраняется гораздо меньше, примерно две недели. Именно столько времени сохраняется его питательная ценность.
- В кулинарии оба фрукта используются одинаково, хотя кое-чем все же отличаются. Лимон добавляют в рыбу, мясо и салаты, а лайм больше подходит для напитков и как заправка в салаты.
Какие полезные свойства лайма: что лечит
Лайм содержит множество антиоксидантов и витаминов, поэтому регулярное употребление фрукта способствует улучшению здоровья всего организма.
- Предотвращает окислительные процессы клеток в организме, что является причиной возникновения онкологии и различных патологий.
- Повышает защитные функции организма и облегчает преодоление стрессовых ситуаций, укрепляя нервную систему.
- Благодаря витаминам А, Е, К и С улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление фрукта способствует омоложению кожи.
- В мякоти лайма содержатся волокна, обладающие диетическими свойствами. Поэтому употребление этого вида цитрусовых налаживает процессы пищеварения, ускоряет обмен веществ, что помогает быстрее похудеть.
- Лайм способен обеспечивать поддержание полезной микрофлоры кишечника, способствует повышению аппетита.
- Фрукт обладает антивирусными и антисептическими свойствами, способствует выведению из организма токсичных веществ и солей, которые провоцируют отеки на теле.
- Регулярное употребление лайма обеспечивает очищение крови от "плохого" холестерина, защищает от атеросклероза и патологий сердечно-сосудистой системы.
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