Чем лучше заменить кофе: 5 напитков, которые заряжают энергией и не вызывают тревожности
Кофе — не единственный способ проснуться и получить заряд бодрости на целый день. Есть альтернативные варианты, которые отлично справляются с этой задачей, а еще приносят дополнительную пользу организму.
Многие люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Впрочем, этот напиток не всегда подходит всем: он может повышать тревожность, вызывать проблемы со сном или нагружать сердечно-сосудистую систему. К счастью, существует несколько альтернатив, которые помогут оставаться бодрыми и полными сил без негативных последствий для организма. Рассказываем о пяти лучших заменителях кофе, которые не только заряжают энергией на целый день, но и приносят пользу здоровью.
Чем заменить кофе: 5 лучших напитков, дающих энергию без вреда для нервной системы
Цикорий. Корень цикория обжаривают и перемалывают подобно кофейным зернам. Полученный напиток имеет схожий вкус, но не содержит кофеина. Он мягко тонизирует, улучшает пищеварение, провоцирует рост полезной микрофлоры благодаря содержанию инулина. Однако цикорий не рекомендуют беременным и женщинам, кормящим грудью.
Матча. Это зеленый порошковый чай с высоким содержанием кофеина и антиоксидантов. Он обеспечивает равномерный прилив энергии, снижает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также замедляет процессы старения. Матча имеет освежающий вкус и подходит для ежедневного употребления.
Вода с лимоном — это довольно простой, но действенный способ, чтобы взбодриться. Такой напиток дарит свежесть, наполняет организм витамином С и антиоксидантами, поддерживает иммунитет и помогает защититься от простуд.
Массала-чай. Это черный чай со специями — корицей, кардамоном, имбирем и т.д. Он содержит кофеин, но благодаря сочетанию с пряностями оказывает более мягкий эффект. Массала бодрит, улучшает настроение, снижает уровень стресса и поддерживает здоровье сердца и нервной системы.
Комбуча. Ферментированный чайный напиток с приятной кислинкой. Содержит пробиотики, укрепляющие иммунитет и улучшающие работу пищеварительной системы. Также комбуча помогает снизить уровень «плохого» холестерина и стабилизировать сахар в крови. В то же время, ее не стоит пить людям с повышенной кислотностью желудка.