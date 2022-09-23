Чем можно заразиться от кошек: симптомы заболеваний и как уберечься

Болезней, передаваемых от кошки человеку, не очень много, но они опасны. Поэтому владельцам животных нужно знать, чем можно заразиться от кошек, симптомы опасных заболеваний и как от них уберечься.

Рассказываем о самых распространенных заболеваниях, передающихся от кошки человеку.

Бешенство

Одно из самых опасных заболеваний как для животного, так и людей, которое передается через укус зараженного животного. У кошек эту болезнь не лечат, для профилактики можно привиться.

Симптомы бешенства появляются в среднем через 10 дней с момента заражения – это агрессия без видимых причин, нередко повышенное слюноотделение. Кошка начинает бояться света, появляются судороги, напоминающие эпилептический приступ, лапы животного могут быть парализованы. При любом из этих симптомов следует немедленно обращаться к врачу.

Глисты

Глисты – не такое как бешенство опасное, но очень распространенное заболевание. От глистов не застрахованы даже кошки, которые находятся только в квартире. Путей заражения достаточно много – через еду, воду, после контакта с другими животными, из-за обуви на которой с улицы можно принести глисты в квартиру. Именно поэтому ветеринары рекомендуют раз в 3 месяца делать дегельминтизацию.

Признаками болезни могут быть повышенная слабость, нарушение пищеварения, потускнение шерсти у любимца, зуд в заднем проходе, понижение аппетита или заметное его повышение, похудение.

Болезнь кошачьих царапин или фелиноз

Заболевание возникает при повреждении кожи человека когтями кошки, под которыми находится возбудитель, который способен проникать в клетки кровеносных сосудов.

Среди симптомов — повышенная температура тела, регулярная беспричинная головная боль, набухание лимфоузлов, покраснение кожи в области царапин, набухание и гноение этого участка.

Наличие заболевания обнаружить у кошки можно только по признакам, возникающим у человека.

Стригущий лишай

Заражение микроскопическим грибком лишая происходит после контакта с больной кошкой, достаточно ее только погладить или контактировать с предметом, где остался возбудитель, чтобы подхватить лишай.

Симптомы – лысые пятна на кошке, при этом кожа в этих местах краснеет, начинает шелушиться. Нередко страдает морда питомца, а также область хвоста и конечностей. У людей подобные симптомы – образуется одно или несколько пятен, краснеет кожа.

Хламидиоз

Человек может заразиться этими болезнями воздушно-капельным путем.

Симптомы — потеря аппетита, воспалительный процесс в глазах, кашель и чихание, значительная слабость и повышенная утомляемость, дыхание с хрипами, гнойные выделения из глаз, полости носа.

Если не начать лечение хламидиоза после первых симптомов, кошка может быстро погибнуть из-за отека легких. У человека хламидиоз проявляется как воспаление лёгких острого типа.

Протозойные инфекции

Источником этих инфекций являются одноклеточные организмы. Наиболее распространенные протозойные заболевания у кошек и людей – криптоспоридиоз, лямблиоз и токсоплазмоз.

Токсоплазмоз

Кошки могут передавать токсоплазму человеку через фекалии, при уборке кошачьего туалета. Симптомы токсоплазмоза – боли в мышцах и лихорадке, а также головная боль как при гриппе. В редких случаях могут наблюдаться более сложные симптомы, такие как судороги, рвота или диарея. Токсоплазмоз очень опасен для беременных. При раннем инфицировании плода наблюдается выкидыш, внутриутробная смерть плода или рождение ребенка с тяжелым поражением центральной нервной системы, глаз и внутренних органов.

Криптоспоридиоз – кишечная инфекция, характеризующаяся развитием водянистого поноса и лихорадки. Болеют преимущественно дети.

Основные проявления лямблиоза – аллергические и патологические неврологические реакции.

Сальмонеллез

Распознать сальмонеллез у кота можно по характерным симптомам — внезапное повышение температуры тела, потеря аппетита, вялость, сонливость и повышенная утомляемость, наличие гноя в области глаз и носа, повышенное слюнотечение, проблемы с дыхательной функцией, тошнота и рвота, диарея с примесями крови. При заражении человека сальмонеллезом возникнут признаки острого отравления.

Сальмонелла чаще встречается у кошек, питающихся сырым мясом или дикими птицами и животными. Инфицирование человека может произойти в процессе уборки кошачьего туалета. Возбудитель выделяется с фекалиями инфицированных кошек. Важно максимально быстро оказать помощь как животному, так и человеку при появлении первых симптомов.

Профилактика заражений болезнями кошек

Во избежание заражения врачи рекомендуют:

Мыть руки перед едой и после общения и ухода за кошками.

Уборку кошачьего туалета производить в перчатках.

Регулярно проводить вакцинацию кошек против бешенства.

Регулярно обрабатывать кошек средствами от блох.

Не позволять кошке лизать открытые раны, ваше лицо, посуду.

Если произошло царапание, ослизнение, немедленно промыть рану под проточной водой. Если в месте укуса, царапания появились признаки воспаления, нагноения, увеличения и болезненности лимфатических узлов – обратиться за медицинской помощью.

Старайтесь держать кошку в помещении, исключите возможность контакта кошек с животными на улице.

Не разрешать кошке контактировать с грызунами.

Не разрешать кошкам пить воду из луж.

Не кормить кошек необработанным свежим мясом или рыбой.

Лицам с ослабленной иммунной системой, которые находятся в группе риска лучше не общаться с кошками.

Выбирать для детей закрывающиеся песочницы.

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