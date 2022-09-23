Чем можно заразиться от кошек: симптомы заболеваний и как уберечься

Болезней, передаваемых от кошки человеку, не очень много, но они опасны. Поэтому владельцам животных нужно знать, чем можно заразиться от кошек, симптомы опасных заболеваний и как от них уберечься.
Рассказываем о самых распространенных заболеваниях, передающихся от кошки человеку.
Бешенство
Одно из самых опасных заболеваний как для животного, так и людей, которое передается через укус зараженного животного. У кошек эту болезнь не лечат, для профилактики можно привиться.
Симптомы бешенства появляются в среднем через 10 дней с момента заражения – это агрессия без видимых причин, нередко повышенное слюноотделение. Кошка начинает бояться света, появляются судороги, напоминающие эпилептический приступ, лапы животного могут быть парализованы. При любом из этих симптомов следует немедленно обращаться к врачу.
Глисты
Глисты – не такое как бешенство опасное, но очень распространенное заболевание. От глистов не застрахованы даже кошки, которые находятся только в квартире. Путей заражения достаточно много – через еду, воду, после контакта с другими животными, из-за обуви на которой с улицы можно принести глисты в квартиру. Именно поэтому ветеринары рекомендуют раз в 3 месяца делать дегельминтизацию.
Признаками болезни могут быть повышенная слабость, нарушение пищеварения, потускнение шерсти у любимца, зуд в заднем проходе, понижение аппетита или заметное его повышение, похудение.
Болезнь кошачьих царапин или фелиноз
Заболевание возникает при повреждении кожи человека когтями кошки, под которыми находится возбудитель, который способен проникать в клетки кровеносных сосудов.
Среди симптомов — повышенная температура тела, регулярная беспричинная головная боль, набухание лимфоузлов, покраснение кожи в области царапин, набухание и гноение этого участка.
Наличие заболевания обнаружить у кошки можно только по признакам, возникающим у человека.
Стригущий лишай
Заражение микроскопическим грибком лишая происходит после контакта с больной кошкой, достаточно ее только погладить или контактировать с предметом, где остался возбудитель, чтобы подхватить лишай.
Симптомы – лысые пятна на кошке, при этом кожа в этих местах краснеет, начинает шелушиться. Нередко страдает морда питомца, а также область хвоста и конечностей. У людей подобные симптомы – образуется одно или несколько пятен, краснеет кожа.
Хламидиоз
Человек может заразиться этими болезнями воздушно-капельным путем.
Симптомы — потеря аппетита, воспалительный процесс в глазах, кашель и чихание, значительная слабость и повышенная утомляемость, дыхание с хрипами, гнойные выделения из глаз, полости носа.
Если не начать лечение хламидиоза после первых симптомов, кошка может быстро погибнуть из-за отека легких. У человека хламидиоз проявляется как воспаление лёгких острого типа.
Протозойные инфекции
Источником этих инфекций являются одноклеточные организмы. Наиболее распространенные протозойные заболевания у кошек и людей – криптоспоридиоз, лямблиоз и токсоплазмоз.
Токсоплазмоз
Кошки могут передавать токсоплазму человеку через фекалии, при уборке кошачьего туалета. Симптомы токсоплазмоза – боли в мышцах и лихорадке, а также головная боль как при гриппе. В редких случаях могут наблюдаться более сложные симптомы, такие как судороги, рвота или диарея. Токсоплазмоз очень опасен для беременных. При раннем инфицировании плода наблюдается выкидыш, внутриутробная смерть плода или рождение ребенка с тяжелым поражением центральной нервной системы, глаз и внутренних органов.
Криптоспоридиоз – кишечная инфекция, характеризующаяся развитием водянистого поноса и лихорадки. Болеют преимущественно дети.
Основные проявления лямблиоза – аллергические и патологические неврологические реакции.
Сальмонеллез
Распознать сальмонеллез у кота можно по характерным симптомам — внезапное повышение температуры тела, потеря аппетита, вялость, сонливость и повышенная утомляемость, наличие гноя в области глаз и носа, повышенное слюнотечение, проблемы с дыхательной функцией, тошнота и рвота, диарея с примесями крови. При заражении человека сальмонеллезом возникнут признаки острого отравления.
Сальмонелла чаще встречается у кошек, питающихся сырым мясом или дикими птицами и животными. Инфицирование человека может произойти в процессе уборки кошачьего туалета. Возбудитель выделяется с фекалиями инфицированных кошек. Важно максимально быстро оказать помощь как животному, так и человеку при появлении первых симптомов.
Профилактика заражений болезнями кошек
Во избежание заражения врачи рекомендуют:
- Мыть руки перед едой и после общения и ухода за кошками.
- Уборку кошачьего туалета производить в перчатках.
- Регулярно проводить вакцинацию кошек против бешенства.
- Регулярно обрабатывать кошек средствами от блох.
- Не позволять кошке лизать открытые раны, ваше лицо, посуду.
- Если произошло царапание, ослизнение, немедленно промыть рану под проточной водой. Если в месте укуса, царапания появились признаки воспаления, нагноения, увеличения и болезненности лимфатических узлов – обратиться за медицинской помощью.
- Старайтесь держать кошку в помещении, исключите возможность контакта кошек с животными на улице.
- Не разрешать кошке контактировать с грызунами.
- Не разрешать кошкам пить воду из луж.
- Не кормить кошек необработанным свежим мясом или рыбой.
- Лицам с ослабленной иммунной системой, которые находятся в группе риска лучше не общаться с кошками.
- Выбирать для детей закрывающиеся песочницы.
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