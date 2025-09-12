- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 2 мин
Чем нельзя закусывать алкоголь: 5 худших продуктов, которые вызывают тяжелое похмелье
Эту еду нельзя сочетать с алкоголем, она значительно ухудшает самочувствие после застолья.
Алкоголь и закуски — вещи неразрывные, но не вся пища подходит для такого сочетания. Некоторые продукты не только «глушат» вкус напитка, но и вредят желудку, печени и становятся причиной тяжелого похмелья на следующий день. Вот пятерка самых плохих вариантов, которые не стоит ставить на стол рядом с алкоголем.
Чем не стоит закусывать алкоголь, иначе будет тяжелое похмелье
Маринованные и соленые огурцы. На первый взгляд они кажутся классической закуской, но действительно соль и уксус перегружают почки и задерживают жидкость в организме. Это усугубляет отеки и головные боли утром.
Жирное мясо и жареные блюда. Сало, шашлык или котлеты — тяжелые для пищеварения. Сочетание алкоголя с жирной пищей заставляет печень работать на грани, что повышает риск интоксикации.
Торты, пирожные и сладости. Алкоголь и сахар — взрывоопасная смесь. Сладкое ускоряет всасывание спирта в кровь, из-за чего опьянение наступает быстрее, а похмелье становится тяжелее.
Острые приправы и соусы. Перец, горчица или хрен в сочетании с алкоголем раздражают слизистую желудок. Это может вызвать изжогу, боль и даже обострение гастрита.
Цитрусовые фрукты. Апельсины, лимоны или грейпфруты содержат много кислот, которые в тандеме с алкоголем усиливают раздражение желудка. К тому же, витамин С разрушается под действием спирта, поэтому пользы от таких «закусок» минимум.
Чем лучше закусывать алкоголь
Идеально подходят легкие закуски — отварное мясо, овощные салаты, нежирная рыба, сыр, зелень. Они помогают поддержать баланс в организме без перегрузки пищеварительной системы.